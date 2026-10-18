Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chắc chắn giá nhà, đất sẽ giảm

Chiều 18-10, đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại các tổ về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và kế hoạch phát triển năm 2027. Tham gia thảo luận tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thông tin nhiều nội dung quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ đại biểu Quốc hội đoàn TP Hải Phòng, chiều 18-10. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nhiều nét mới trong điều hành

Đánh giá khái quát về công tác điều hành, chỉ đạo thời gian qua, Thủ tướng ghi nhận có nét mới và rất quan trọng, đó là tư duy, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành chuyển biến rõ nét và tích cực. “Tăng trưởng không thể có được nếu không có sự vào cuộc của chính quyền địa phương”, Thủ tướng dẫn chứng và khẳng định, phương pháp làm việc đã hiệu quả, trực tiếp, sát sườn hơn, địa phương cũng vào cuộc rất quyết liệt. Đặc biệt, một số địa phương nếu cán bộ không đáp ứng là điều chuyển ngay.

Thủ tướng đánh giá sự chuyển đổi tư duy đó là nền tảng rất căn bản. “Cá nhân tôi nếu đặt ra mà không làm được cũng rất trăn trở, suy nghĩ, phải trao đổi để tìm giải pháp bằng được, để có thể giải quyết vấn đề”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng phát biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu Quốc hội đoàn TP Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Thủ tướng, trong điều hành của Chính phủ, khi giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, ở từng lĩnh vực đều phân công rất rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, lộ trình thời gian thực hiện, kết quả phải đạt. Đây cũng là sự chuyển động của toàn hệ thống với cách làm khoa học, trọng tâm, trọng điểm và sẽ giải quyết được các vấn đề đặt ra.

Kiểm soát lạm phát, giữ các cân đối lớn của nền kinh tế

Về điều hành vĩ mô để tạo nền tảng vững chắc, Thủ tướng nêu rõ, nếu không điều hành nhạy bén, kịp thời, không thể giữ được lạm phát ở mức hiện nay.

Thủ tướng minh chứng, giá xăng dầu thế giới tăng từ 65% đến gần 90%, nếu chúng ta không áp dụng ngay các biện pháp về thuế thì xăng dầu trong nước tăng 60-80%, từ đó tác động đến hàng hóa.

“Chúng ta vẫn cung ứng xăng dầu đầy đủ với mức giá thấp nhất so với các nước trong khu vực. Dù ngân sách hụt thu rất nhiều, nhưng chúng ta kiểm soát để chia sẻ với nền kinh tế, với doanh nghiệp, thể hiện trách nhiệm với người dân và người tiêu dùng. Tương tự, để tăng trưởng 1% GDP thì tăng trưởng điện phải khoảng từ 1,3-1,5%, chúng ta vẫn giữ không tăng giá điện”, Thủ tướng nói.

Nhờ đó, giá cả các mặt hàng khác được kiểm soát để đảm bảo lạm phát ở mức 4,52%. Đây là cố gắng rất lớn trong điều hành vĩ mô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu Quốc hội đoàn TP Hải Phòng, chiều 18-10. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thủ tướng nêu rõ, nếu lạm phát tăng thì thành quả tăng trưởng bị xói mòn, người dân không được hưởng thành quả.

“Tăng trưởng cao nhưng phải trên một nền tảng rất ổn định. Kết quả 9 tháng qua là như vậy, đây cũng là mục tiêu cho năm 2027, phải tiếp tục kiên định nền tảng ổn định vĩ mô. Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp đồng bộ để đảm bảo kiểm soát được lạm phát, giữ được các cân đối lớn của nền kinh tế”, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang tập trung cho đầu tư các công trình trọng điểm và sẽ đóng góp cho tăng trưởng trong nhiều năm tới, giúp giảm chi phí của nền kinh tế, giảm chi phí logistics, người dân, doanh nghiệp hưởng lợi khi sử dụng hạ tầng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu Quốc hội đoàn TP Hải Phòng, chiều 18-10. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội, Chính phủ đang quyết liệt điều hành giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế. Đơn cử, triển khai chính sách phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhà cho thuê thì lập tức giá nhà, nhất là nhà chung cư sẽ giảm xuống.

Tới đây, khi Quốc hội xem xét thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Nhà nước sẽ điều tiết mạnh mẽ giá đất, chắc chắn giá đất và giá bất động sản sẽ giảm.

Tương tự, tới đây cũng sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu để cắt giảm các khâu trung gian, đảm bảo giảm chi phí phát sinh, giá xăng dầu cũng sẽ phải theo xu hướng giảm. Tương tự, với giá thuốc và thiết bị y tế cho người bệnh, giá điện, hàng hóa nông sản… cũng vậy.

“Tất cả đều phải hướng đến việc giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế. Song song đó, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ để nâng cao giá trị, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả các ngành nghề kinh tế", Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, khung kiến trúc tổng thể số quốc gia sẽ được hoàn thiện để thực hiện kết nối liên thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và cung cấp thủ tục hành chính một cửa. Người dân và doanh nghiệp sẽ không phải sử dụng lại giấy tờ, tất cả dữ liệu đều có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành.

Ưu tiên dự án thực sự hiệu quả và lan tỏa

Liên quan đến việc huy động nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu vốn rất lớn. Ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được một phần từ đầu tư công, do đó, bắt buộc đầu tư công phải thực hiện giải ngân 100%, lựa chọn danh mục dự án thực sự hiệu quả và lan tỏa.

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm kỳ trước có khoảng 5.000 dự án đầu tư công trên toàn quốc, nhiệm kỳ này phải giảm tối thiểu 30%. Các bộ ngành, địa phương phải rà soát rất kỹ dự án ưu tiên đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh đến trách nhiệm của địa phương trong việc ưu tiên lựa chọn các dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội nhanh nhất, cao nhất, có tác động lan tỏa và giúp trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định giá nhà, đất sẽ giảm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Song song đó, Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương phải huy động nguồn lực qua đầu tư tư nhân, qua nguồn vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn vốn khác nhằm khơi thông nguồn lực. Muốn thế, các địa phương phải cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục nội bộ của các địa phương, tạo môi trường cạnh tranh...

Trong thảo luận, một số đại biểu Quốc hội băn khoăn về sức mua của người dân. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. “Tăng trưởng cao mà doanh nghiệp khó giữ lợi nhuận, người dân không thấy thu nhập thực được cải thiện thì chất lượng tăng trưởng vẫn là điều phải suy nghĩ”, ĐB Nguyễn Ngọc Việt (Hà Nội) nói. Về điều này, theo Thủ tướng, đó là điều dễ hiểu, bởi kinh tế khó khăn thì người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Do đó, để thúc đẩy tiêu dùng trong nước phải kích cầu nội địa và cuối năm là cơ hội để các địa phương thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.

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PHAN THẢO