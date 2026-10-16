Thủ tướng Lê Minh Hưng: Danh hiệu “Thương hiệu quốc gia” không phải đích đến cuối cùng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, các doanh nghiệp được vinh danh cần coi danh hiệu Thương hiệu quốc gia là điểm tựa và động lực mới để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ, vươn tầm thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan khu vực triển lãm các sản phẩm đạt danh hiệu "Thương hiệu quốc gia" Ảnh: THU PHƯƠNG

Tối 16-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, do Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công thương tổ chức, với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ tôn vinh "Thương hiệu quốc gia Việt Nam". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Thủ tướng đánh giá đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" năm 2026 tại buổi lễ tôn vinh. Ảnh: THU PHƯƠNG

Theo Thủ tướng, danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải khẳng định chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn ra thế giới.

Nhìn lại quá trình phát triển của chương trình, Thủ tướng cho biết từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, đến năm 2026, cả nước có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Những kết quả này phản ánh sự phát triển của nền kinh tế và niềm tin ngày càng cao đối với sản phẩm Việt Nam. Thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của quốc gia. Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh, góp phần tăng cường tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế.

Năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh có doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133.000 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 760.000 lao động. Dẫn số liệu của Brand Finance, Thủ tướng cho biết giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt hơn 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong 193 quốc gia. Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan khu vực triển lãm các sản phẩm đạt danh hiệu "Thương hiệu quốc gia". Ảnh: THU PHƯƠNG

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, không ít sản phẩm tốt vẫn thiếu thương hiệu đủ mạnh, giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Từ thực tế đó, Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp chuyển mạnh từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế; từ tham gia thị trường sang khẳng định vị thế dẫn dắt.

Thành công không chỉ được đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bằng niềm tin của khách hàng và giá trị thương hiệu. Thương hiệu Việt không chỉ cần hiện diện mà phải có vị thế bền vững trên thị trường quốc tế, được biết đến, được tin tưởng và lựa chọn Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Masan Consumer (thuộc Masan Group) - doanh nghiệp có tới 13 sản phẩm đạt danh hiệu "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" năm nay. Ảnh: THÙY LINH

Để thương hiệu Việt vươn xa, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp đầu tư thực chất cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế và sáng chế.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương sớm trình Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, gắn thương hiệu quốc gia với thương hiệu ngành, địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm với đại diện các doanh nghiệp được tôn vinh. Ảnh: THÙY LINH

Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng; lấy sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống người dân làm thước đo.

Thủ tướng tin tưởng, các doanh nghiệp được vinh danh sẽ coi danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải đích đến cuối cùng, mà là điểm tựa và động lực mới để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ và vươn tầm thế giới.

PHÚC VĂN