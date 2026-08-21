Vinamilk 50 năm: Từ thương hiệu quốc gia đến khát vọng vươn xa

Ngày 20-8, tại TPHCM, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Từ những nhà máy tiếp quản trong điều kiện nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk đã xây dựng hệ sinh thái sản xuất - nông nghiệp hiện đại, đưa sản phẩm đến 65 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Dấu mốc 50 năm vì vậy không chỉ là dịp nhìn lại một thương hiệu Việt, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng sức cạnh tranh và mở rộng vị thế trên thị trường toàn cầu.

Từ những nhà máy khó khăn đến thương hiệu tỷ USD

Ra đời năm 1976, Vinamilk bắt đầu từ những nhà máy có điều kiện sản xuất còn hạn chế. Qua từng giai đoạn, doanh nghiệp từng bước đầu tư năng lực sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, mở rộng hệ thống phân phối và thị trường xuất khẩu. Sau 50 năm, quy mô ấy đã thay đổi đáng kể.

Vinamilk hiện xây dựng được hệ sinh thái nông nghiệp - công nghiệp với 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế; đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Thương hiệu Vinamilk được định giá 2,6 tỷ USD, sản phẩm có mặt tại 65 quốc gia, vùng lãnh thổ và doanh nghiệp nằm trong nhóm 36 công ty sữa có doanh thu cao nhất thế giới.

Những con số này cho thấy sự chuyển dịch đáng chú ý của một doanh nghiệp Việt: từ nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong nước sang xây dựng chuỗi sản xuất tương đối hoàn chỉnh và từng bước cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Các sản phẩm và hình ảnh thương hiệu qua nhiều thời kỳ được tái hiện, gợi lại hành trình Vinamilk đồng hành cùng nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam

Nhìn lại điểm xuất phát ấy, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, cho rằng mỗi giai đoạn đều có những cơ hội và thách thức khác nhau bởi con đường doanh nghiệp đi “không có nhiều tiền lệ”. Trong những năm đầu, khi điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn và tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em đáng báo động, mục tiêu đặt ra là phải tạo được nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế hệ sau, đồng thời từng bước xây dựng ngành sữa trong nước. Đi cùng quá trình mở rộng quy mô là yêu cầu giữ chất lượng sản phẩm.

“Thực phẩm đi vào cơ thể người là không có cơ hội sửa sai”, bà Mai Kiều Liên nhấn mạnh, đồng thời cho rằng chất lượng không đơn thuần là tiêu chuẩn sản xuất mà còn là trách nhiệm với người tiêu dùng và là nguyên tắc doanh nghiệp không thỏa hiệp.

Chính nền tảng này đang trở thành điểm tựa cho giai đoạn tăng trưởng mới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vinamilk đạt doanh thu thuần hợp nhất 34.996 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 5.643 tỷ đồng, tăng 38,4%. Riêng doanh thu thị trường nước ngoài đạt 8.400 tỷ đồng, tăng 39,1%; tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến tháng 7-2026 đạt gần 3,9 tỷ USD.

Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ đến từ mở rộng thị trường mà đang đi cùng đổi mới sản phẩm. Tại World Dairy Innovation Awards 2026, Vinamilk được vinh danh ở 5 hạng mục, từ dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng theo lứa tuổi đến sữa tươi, kem và thiết kế bao bì.

Đặt bài toán mới cho chặng đường tiếp theo

Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Vinamilk tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá phần thưởng là sự ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế, sức khỏe các thế hệ người Việt cũng như sự phát triển của TPHCM và cả nước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong thông điệp của lãnh đạo thành phố không chỉ nằm ở sự ghi nhận chặng đường đã qua mà là những yêu cầu đặt ra cho giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Vinamilk tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập

Trong bối cảnh kinh tế xanh, kinh tế số và hội nhập sâu rộng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đặt ra ba kỳ vọng đối với Vinamilk: tiếp tục tiên phong đổi mới, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ cao và nâng giá trị chuỗi cung ứng nông nghiệp - công nghiệp thực phẩm; nâng chất lượng, sức cạnh tranh để mở rộng thương hiệu Việt tại các thị trường lớn; đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đây cũng là bài toán phát triển của Vinamilk sau cột mốc nửa thế kỷ. Khi quy mô sản xuất và độ phủ thị trường đã được mở rộng, dư địa tăng trưởng tiếp theo không chỉ nằm ở bán thêm sản phẩm, mà ở khả năng đổi mới nhanh hơn, nâng hàm lượng công nghệ, phát triển sản phẩm theo nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng và gia tăng giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Về phía TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố xem sự phát triển của Vinamilk là một phần trong quá trình phát triển chung, đồng thời cam kết tiếp tục kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển bền vững.

Còn với Vinamilk, bà Mai Kiều Liên dành thông điệp cho thế hệ nhân sự hôm nay: phải tiếp tục cầu tiến, đổi mới và lắng nghe khách hàng để doanh nghiệp “vươn xa hơn nữa bằng con đường tử tế nhất”.

Hành trình 50 năm phát triển của Vinamilk được tái hiện trên sân khấu, từ những nhà máy đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất

Sau 50 năm, Huân chương Độc lập hạng Nhất ghi nhận một chặng đường đã qua, nhưng giá trị lớn hơn của dấu mốc này nằm ở điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới. Từ một doanh nghiệp ra đời để góp phần giải quyết nhu cầu dinh dưỡng của đất nước sau chiến tranh, Vinamilk đang đứng trước bài toán lớn hơn: giữ sức cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước, đẩy nhanh chuyển đổi xanh - công nghệ, đồng thời đưa thương hiệu Việt đi sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành sữa toàn cầu.