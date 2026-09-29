Kinh tế

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

SGGPO

Chiều 29-9, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức họp báo giới thiệu lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

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Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, giai đoạn 2020-2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam nằm trong TOP 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%.

Riêng TOP 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026 có 5 doanh nghiệp sở hữu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, chiếm 69,1% tổng giá trị của nhóm.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, sau quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định, kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 đã công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

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Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại chủ trì phần hỏi đáp với báo chí. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết, lễ công bố sẽ diễn ra ngày 16-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, với khoảng 1.500 đại biểu và khách mời.

Kỳ xét chọn năm 2026 cũng là lần đầu tiên áp dụng hệ thống tiêu chí mới, dựa trên 3 giá trị cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.

Trong quá trình xét chọn, Bộ Công thương phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước rà soát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, lao động, môi trường và các nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Kết quả đánh giá còn được bổ sung bằng các thông tin độc lập về mức độ nhận biết thương hiệu, sức khỏe tài chính và xếp hạng tín dụng.

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Thương hiệu quốc gia Bộ Công thương Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái Thương hiệu quốc gia Việt Nam

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