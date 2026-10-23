Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững giữa các thành phố BPC

Sáng 23-10, UBND TPHCM phối hợp Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka tổ chức Hội nghị bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế (BPC) năm 2026, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các Thành phố BPC”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; bà Moriyama Ayako, Tổng Vụ trưởng Vụ Chiến lược Kinh tế, Chính quyền thành phố Osaka (Nhật Bản); ông Kenjiro Mori, Tổng Thư ký Hội đồng BPC Osaka; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến thương mại…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là cách tiếp cận mới đối với công tác quản trị đô thị, tạo lập cơ chế hỗ trợ thực chất và kết nối các nguồn lực phát triển.

Hội nghị BPC 2026 không chỉ là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm mà còn hướng tới nhận diện vấn đề chung, xác định các lĩnh vực tiềm năng hợp tác và hình thành những sáng kiến có thể triển khai, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Bà Moriyama Ayako, Tổng Vụ trưởng Vụ Chiến lược Kinh tế, Chính quyền thành phố Osaka. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tại hội nghị, bà Moriyama Ayako cho biết, hội nghị tiếp nối Tuyên bố chung BPC 2025 về giảm phát thải carbon và phát triển bền vững, hướng tới chuyển các cam kết thành chương trình hợp tác cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường quốc tế.

Hội nghị gồm ba phiên thảo luận: Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa - hợp tác quốc tế; công nghiệp bền vững, giảm phát thải carbon và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); từ cam kết đến hành động.

Tại phiên thảo luận về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, lãnh đạo thành phố Osaka đã giới thiệu các hoạt động kết nối kinh doanh qua mạng lưới BPC, hội thảo Kinh tế tuần hoàn Việt Nam (tổ chức tại Osaka vào tháng 7-2026) và sự kiện Tech Osaka Summit (dự kiến diễn ra ngày 26 và 27-1-2027).

Tại phiên thảo luận thứ 2, trình bày tham luận về phát triển công nghiệp bền vững và giảm phát thải carbon, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, thành phố xác định chuyển dịch mô hình công nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số và sản xuất thông minh; ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp xanh.

Các diễn giả tại phiên thảo luận hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo diễn ra trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trong khuôn khổ hội nghị, TPHCM tổ chức các buổi làm việc song phương với thành phố Melbourne, TP Manila, Tập đoàn Công nghiệp Australia và TP Osaka. Theo chương trình, chiều 23-10, các đại biểu tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 tại WTC Expo. Tối cùng ngày diễn ra chương trình giao lưu, kết nối giữa đại biểu các thành phố và doanh nghiệp (trong đó có đoàn doanh nghiệp Osaka).

XUÂN TRUNG - DUY TRẦN