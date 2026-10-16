Đô thị công nghệ cao là động lực tăng trưởng của TPHCM trong kỷ nguyên mới

Ngày 16-10, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên SHTP lần thứ 8 – năm 2026 và Ngày Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Vùng Đông Nam Bộ. Sự kiện có chủ đề “Đô thị công nghệ cao – động lực tăng trưởng của TPHCM trong kỷ nguyên mới”, thu hút hơn 300 chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức trước khi hội nghị bắt đầu. QUANG HUY

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh vai trò “đầu kéo” chiến lược của công nghệ cao đối với nền kinh tế, đồng thời khẳng định những nỗ lực liên tục của thành phố trong việc thu hút dòng vốn đầu tư toàn cầu. Đến nay, SHTP đã khẳng định vị thế là điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Intel, Samsung, Nidec Corporation... cùng các nhà đầu tư trung tâm dữ liệu hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại hội nghị. QUANG HUY

Theo đồng chí Trương Minh Huy Vũ, tiếp nối các sáng kiến từ hội nghị lần thứ 7 năm 2025, TPHCM đặt mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình “khu chuyên đề” chức năng đơn thuần sang một “đô thị công nghệ” toàn diện. Mô hình này dù chiếm diện tích không lớn nhưng sở hữu tính lan tỏa mạnh mẽ và đóng góp giá trị kinh tế đặc biệt cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố định hướng gắn kết chặt chẽ các ngành công nghiệp với hệ sinh thái giáo dục đại học, trọng tâm là ĐHQG TPHCM trên không gian liên kết rộng hơn 900ha. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng hội nghị sẽ tập trung hiến kế nhằm tạo đột phá vào các ngành công nghệ chiến lược như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số; đồng thời phát triển Đề án đô thị tương tác cao thông qua sự hội tụ liên kết sâu sắc giữa mô hình “3 nhà”, “4 nhà”, “5 nhà”, gồm: Nhà nước - Viện/trường - Doanh nghiệp - Nhà khoa học và Nhà đầu tư.

Mô hình này đóng vai trò khép kín chu trình đổi mới sáng tạo: Nhà nước kiến tạo thể chế; Nhà trường cung ứng nguồn nhân lực; Doanh nghiệp thương mại hóa; Nhà khoa học kết nối tri thức toàn cầu và Nhà đầu tư khơi thông nguồn vốn mạo hiểm, vốn bảo hiểm nhằm biến các ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm sản xuất quy mô lớn. Song song đó, thành phố cũng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sống đồng bộ từ y tế, giáo dục đến văn hóa nhằm thu hút và giữ chân các nhân tài, chuyên gia quốc tế đến làm việc bền vững.

GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Quản lý SHTP phát biểu đề dẫn. QUANG HUY

Phát biểu đề dẫn hội nghị, GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Quản lý SHTP cho biết, hội nghị diễn ra vào thời điểm mang ý nghĩa đặc biệt khi thành phố đón nhận các nền tảng thể chế mới rất thuận lợi là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và Luật Phát triển đô thị vừa có hiệu lực từ ngày 1-10-2026. Với phần không gian mở rộng gần 195ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, SHTP sẽ lập tức xác lập mô hình Công viên KH-CN nhằm tăng cường năng lực R&D (nghiên cứu và phát triển), thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững đạt Net Zero vào năm 2045. SHTP sẽ triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số - chuyển đổi xanh trong vận hành và áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các công nghệ mới.

Đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo. QUANG HUY

Tại phần tham luận, các chuyên gia quốc tế và trong nước đã mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc mang tính gợi mở cho Việt Nam. Chia sẻ chuyên đề “Thành phố công nghệ cao – Các chiến lược và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam”, GS-TSKH Nguyễn Ngọc Thành, Đại học KH-CN Wroclaw, Ba Lan đã phác thảo các mô hình thành công trên thế giới và đề xuất lộ trình dịch chuyển mô hình khu công nghệ phù hợp với bối cảnh trong nước.

Đóng góp cho ngành bán dẫn, GS-TS Hiroshi, Học viện Công nghệ Kurume, Nhật Bản đề xuất lộ trình 3 giai đoạn: 5 năm đầu tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (điện, nước siêu tinh khiết, logistics) và tham gia khâu đóng gói, kiểm thử (OSAT); giai đoạn 5-10 năm tiếp theo nâng cao giá trị với chip analog (loại chip bán dẫn được thiết kế để tiếp nhận, xử lý và biến đổi các tín hiệu liên tục từ thế giới thực như âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, điện áp, hoặc áp suất), MEMS (Hệ thống vi cơ điện tử) và phát triển nhà cung ứng nội địa; tầm nhìn trên 10 năm chuyển dịch sang làm chủ thiết kế chip, R&D các dòng chip AI, xe điện.

Các đại biểu tham quan không gian Triển lãm công nghệ chiến lược tại hội nghị. QUANG HUY

PGS-TS Lâm Quang Vinh (ĐHQG TPHCM) cùng đại diện các tập đoàn FPT, Becamex cũng thảo luận sâu về kiến tạo hạ tầng số và ứng dụng AI vào đô thị.

QUANG HUY