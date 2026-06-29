Khai trương sàn giao dịch carbon tại Việt Nam

Ngày 29-6, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào hoạt động là kết quả triển khai Đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam theo Quyết định số 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam xác định giá carbon, biến quyền phát thải hoặc kết quả giảm phát thải thành loại hàng hóa có giá trị kinh tế. Sàn giao dịch carbon trong nước là nơi trao đổi, giao dịch tập trung các loại hàng hóa này trên nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch; góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, tạo động lực cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HNX

Theo ông Nguyễn Anh Phong, đến nay, thị trường có 6 công ty chứng khoán đáp ứng điều kiện trở thành thành viên và hơn 100 cơ sở phát thải thuộc danh mục phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính sẵn sàng tham gia giao dịch.

Sau khi thị trường đi vào hoạt động, HNX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải và các tổ chức quan tâm đến tín chỉ carbon tham gia thị trường.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HNX

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của thị trường tài chính Việt Nam theo hướng xanh, minh bạch và bền vững. Đây vừa là công cụ kinh tế giúp doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm phát thải, vừa là cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, mở ra kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững, từng bước tiếp cận thông lệ quốc tế trong phát triển thị trường vốn và thị trường môi trường.

Lễ khai trương chính thức sàn giao dịch carbon tại Việt Nam. Video: LƯU THỦY

Lãnh đạo UBCKNN đề nghị các đơn vị vận hành tập trung bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin hoạt động an toàn, thông suốt; tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho các thành viên và doanh nghiệp tham gia thị trường; tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận, làm lũng đoạn thị trường.

Đại diện cho đơn vị vận hành sàn giao dịch carbon, ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam khẳng định triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao; trong đó, ưu tiên bảo đảm sàn giao dịch carbon vận hành an toàn, ổn định, thông suốt và bảo mật; hoạt động giao dịch được thực hiện công khai, minh bạch.

Theo thông tin từ HNX, sản phẩm được giao dịch đầu tiên là mã hạn ngạch phát thải khí nhà kính VN2025. Khối lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính là hơn 511 triệu tấn CO 2 tương đương, thời gian tuân thủ 2025 - 2026. Ngày giao dịch cuối cùng của mã hạn ngạch trên là ngày 24-12-2027.

LƯU THỦY