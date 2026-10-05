Chiều 5-10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary do Chủ tịch Đảng Thürmer Gyula dẫn đầu, nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 4 đến 10-10.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thürmer Gyula. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ những mục tiêu, định hướng phát triển lớn do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra, khẳng định quyết tâm thực hiện hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary do Chủ tịch Đảng Thürmer Gyula dẫn đầu. Ảnh: TTXVN

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo. Mọi chủ trương, chính sách đều lấy người dân làm trung tâm, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an ninh, an toàn và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đồng chí khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Đảng Công nhân Hungary và các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Chủ tịch Thürmer Gyula đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, coi đây là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là nguồn cổ vũ và kinh nghiệm quý đối với Đảng Công nhân Hungary và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế.

Chủ tịch Thürmer Gyula đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định Đảng Công nhân Hungary cùng các chính đảng Hungary ủng hộ Chính phủ Hungary tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam ngày càng chặt chẽ, thực chất.

Tại cuộc tiếp, hai bên nhất trí về năm định hướng hợp tác trong thời gian tới và tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng; chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng; phát huy kênh Đảng để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hungary trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

MINH DUY