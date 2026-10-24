Hơn 36.500 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TPHCM

UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TPHCM, với tổng mức đầu tư hơn 36.586 tỷ đồng từ ngân sách.

Dự án do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) làm chủ đầu tư. Dự kiến, diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 85,8ha, với 2.652 trường hợp thuộc diện thu hồi đất, gồm 2.092 trường hợp thu hồi một phần và 560 trường hợp thu hồi toàn bộ.

Tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TPHCM dài khoảng 33,2km, trong đó 17,8km đi ngầm, phần còn lại đi trên cao. Điểm đầu tại ga S5 thuộc tuyến metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương); điểm cuối tại ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 TPHCM (phường Bến Thành).

Tuyến đi qua 16 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Toàn tuyến được quy hoạch 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23, cùng depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha phục vụ sửa chữa, đậu tàu.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về tái định cư, thành phố rà soát, bố trí quỹ nhà, đất từ các khu tái định cư hiện có tại phường Phú Lợi, phường Thuận An và các địa bàn liên quan; đồng thời nghiên cứu bổ sung quỹ đất phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn. Việc bố trí tái định cư phải bảo đảm điều kiện theo quy định pháp luật trước khi thu hồi đất.

Theo kế hoạch, MAUR phối hợp với các địa phương xây dựng tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến, ưu tiên các vị trí phục vụ khởi công, thi công.

Gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế FEED của tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TPHCM do liên danh Tập đoàn Metro Thâm Quyến - Công ty CP Tư vấn Đất Việt - Công ty Hưng Nghiệp - Công ty DECO thực hiện.

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 8 tuyến đường sắt đô thị, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255km. Thành phố đã và đang triển khai 3 tuyến: metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài 11,3km; metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6,2km; đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài 54km; đồng thời chuẩn bị khởi công tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Theo kế hoạch, tháng 12-2026, thành phố sẽ tiếp tục khởi công 3 tuyến: metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên; metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TPHCM; metro số 6 giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

QUỐC HÙNG