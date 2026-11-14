Công bố phương án bồi thường, tái định cư phục vụ dự án tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn)

Các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn). Ảnh: DUY TRẦN

Thông tin tại hội nghị, bà Vũ Minh Huyền, Phó Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết, tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn) đóng vai trò kết nối chiến lược vùng, phấn đấu đưa vào khai thác cuối năm 2030. Công tác bồi thường, tái định cư sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027. Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh sẽ bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời cam kết phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh.

Đại diện Ban Quản lý Dự án đường sắt đô thị TPHCM thông tin đến người dân dự án metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn). Ảnh: DUY TRẦN

Dự kiến phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Bình Hòa tập trung tại khu vực nhà ga C9 và C10 với diện tích khoảng 95.700m², ảnh hưởng đến 186 trường hợp, gồm 156 trường hợp thu hồi một phần và 30 trường hợp thu hồi toàn bộ.

Tại hội nghị, nhiều người dân bày tỏ lo ngại phần diện tích đất còn lại sau thu hồi quá nhỏ, không đủ điều kiện xây dựng; đồng thời quan tâm đến tiến độ triển khai dự án và kiến nghị có chính sách hỗ trợ thỏa đáng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Người dân kiến nghị các chính sách hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Ảnh: DUY TRẦN

Tiếp thu các ý kiến, đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Hòa cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng làm việc trực tiếp với từng hộ dân, công bố công khai hướng tuyến, cao độ nhà ga và xem xét giải quyết các kiến nghị trên tinh thần minh bạch, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

Đại diện lãnh đạo địa phương tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Ảnh: DUY TRẦN

Metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn) có tổng chiều dài khoảng 33,2km, trong đó có 17,8km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao. Dự án quy hoạch gồm 24 nhà ga gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23, cùng khu depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha nằm tại phường Tam Bình và Hiệp Bình.

Hướng tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn)

Tuyến đi qua 16 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Điểm đầu của tuyến kết nối với ga S5 của metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương). Điểm cuối đặt tại ga C23 tại Công viên Tao Đàn kết nối với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

UBND TPHCM đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn), với tổng mức đầu tư hơn 36.586 tỷ đồng từ ngân sách.

DUY TRẦN