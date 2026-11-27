Gần 1.000 đại biểu, cử tri ngành y tế đã đối thoại thẳng thắn với Thường trực HĐND TPHCM và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngày 25-11 (tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 272, phường Xuân Hòa và kết nối trực tuyến đến phường Bà Rịa, phường Thủ Dầu Một).

Trong bối cảnh hệ thống y tế thành phố mở rộng quy mô sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cuộc đối thoại tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, đãi ngộ, chuyển đổi số… để nâng cao chất của ngành y tế thành phố, bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên ngành y tế ngày 25-11. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Các đại biểu, cử tri dự tại điểm cầu trực tiếp. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Tại hội nghị, áp lực của tuyến y tế cơ sở và sự chênh lệch chính sách đãi ngộ giữa các khối chuyên môn được các cử tri nêu rõ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống y tế thành phố mở rộng cả về quy mô dân số, địa bàn, số lượng cơ sở y tế đặt ra yêu cầu đồng bộ cơ chế và bổ sung đội ngũ nhân lực.

Trước thực tế này, ngành y tế thành phố đã tham mưu UBND TPHCM rà soát, thống nhất chính sách theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và không làm gián đoạn quyền lợi hợp pháp của người đang thụ hưởng.

Tại tuyến y tế cơ sở, nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, điều dưỡng, Sở Y tế triển khai chủ trương luân phiên nhân lực đến trạm y tế. Người được cử luân phiên vẫn thuộc đơn vị cử đi để nhận tiền lương, phụ cấp, đóng bảo hiểm và các chế độ hiện hưởng. Người đi luân phiên được ngân sách nhà nước chi hỗ trợ theo Nghị quyết 51/2026/NQ-HĐND, nên đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính không bị ảnh hưởng bởi khoản hỗ trợ này.

Giải đáp trực tiếp các kiến nghị về nguồn lực cho y tế cơ sở ngay tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Y tế TPHCM thông tin, thành phố đã có nghị quyết bố trí gần 6.200 tỷ đồng cho 86 dự án xây dựng mới trạm y tế, đồng thời dành 1.128 tỷ đồng cho 162 dự án mua sắm trang thiết bị và sửa chữa trạm. Về nhân lực chuyên môn, chương trình kết nối bệnh viện với 168 trạm y tế đã được Sở Y tế triển khai từ ngày 1-10-2026, theo đó mỗi trạm có một bệnh viện đa khoa hỗ trợ trực tiếp.

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Song song với luân phiên có thời hạn, chính sách thu hút bác sĩ về công tác lâu dài tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu theo Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND đang được áp dụng có trọng tâm. Đây là chính sách đặc thù bổ sung của thành phố, trước mắt tập trung hỗ trợ đối với các chức danh khó tuyển dụng và giữ vai trò ưu tiên trong tổ chức khám, chữa bệnh, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị (trong đó có mục tiêu đến năm 2027 mỗi trạm có ít nhất từ 4-5 bác sĩ, nâng tỷ lệ khám chữa bệnh BHYT tại trạm lên trên 20%).

Cụ thể, chính sách được áp dụng tại các trạm y tế có dưới 5 bác sĩ và vẫn chưa tuyển đủ 5 bác sĩ sau 2 lần thông báo tuyển dụng. Bác sĩ nội trú, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II hoặc trình độ cao hơn được hỗ trợ một lần bằng 80 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I; các bác sĩ còn lại hưởng mức 40 lần. Nếu làm việc tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An được áp dụng hệ số 1,2 và hệ số 1,5 nếu làm việc tại Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo. Người hưởng phải cam kết công tác tối thiểu 60 tháng.

Chuyển đổi số ngành y tế TPHCM hiện đã đạt độ phủ rộng khắp nhưng đang đứng trước bài toán nâng cao tính thực chất và giảm tải thao tác hành chính cho nhân viên y tế. Đến nay, 164/164 bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn đã công bố triển khai bệnh án điện tử.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, phản ánh vướng mắc ở khâu chữ ký số của người bệnh. Dù thông tư của Bộ Y tế đã đưa ra các phương thức như ký bằng sinh trắc học hoặc chữ ký số điện tử, nhưng các đơn vị cung cấp chữ ký số đều thu phí. Trong khi đó, bệnh viện không thể thu khoản phí này từ người bệnh.

Trả lời vấn đề này, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định người bệnh chưa bắt buộc phải có chữ ký điện tử ngay lập tức. Các bệnh viện được áp dụng hình thức xác nhận phù hợp với quy trình và quy định hiện hành.

Ngoài ra, một số cơ sở vẫn gặp vướng mắc về hạ tầng đường truyền và tình trạng phải nhập liệu lặp lại trên nhiều phần mềm chuyên ngành hoặc duy trì song song hồ sơ giấy và điện tử. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, sở đang hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung để tăng khả năng liên thông, hạn chế nhập liệu trùng lặp.

Để chương trình khám sức khỏe miễn phí về đích đúng tiến độ, Sở Y tế đang tăng cường các đội khám lưu động, tổ chức khám ngoài giờ tại doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân, ký túc xá sinh viên; ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người khó khăn... Ngành y tế cũng tổ chức kiểm tra chuyên môn tại các điểm khám, đối chiếu dữ liệu để loại bỏ khám trùng.

Sau hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 25-11, toàn bộ ý kiến của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổng hợp đầy đủ, chuyển UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan trả lời bằng văn bản. Những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được thành phố tổng hợp kiến nghị.

Việc ghi nhận kịp thời và chuyển tải đầy đủ tiếng nói từ cơ sở của cơ quan dân cử thành phố là bước khởi đầu quan trọng, tạo cơ sở để chính quyền thành phố nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế trong thời gian tới, qua đó củng cố nội lực hệ thống y tế, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ làm nghề và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

THU HƯỜNG - KIỀU PHONG - Trình bày: HỮU VI