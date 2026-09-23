Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa đến Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Từ Châu

Tại buổi lễ, ông Từ Châu, Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM khẳng định, 77 năm qua, Trung Quốc đã thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại từ "đứng lên", "giàu lên" đến "mạnh lên".

6 tháng đầu năm 2026, GDP Trung Quốc tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp ổn định và tiến bộ; thị trường tiêu dùng mở rộng và nâng cao chất lượng...

Quyền Tổng Lãnh sự đánh giá cao quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN và thứ tư trên toàn cầu.

Thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 252,77 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Năm nay còn là "Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam".

Ông Từ Châu khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các địa phương phía Nam Việt Nam, trong đó có TPHCM.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đánh giá cao những thành tựu hết sức to lớn của Trung Quốc trong 77 năm qua; bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì phát triển ổn định trên nhiều lĩnh vực; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch đang bước vào "giai đoạn vàng" với nhiều kết quả rất tích cực.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố hết sức coi trọng tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng của TPHCM. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều TPHCM - Trung Quốc đạt 25,8 tỷ USD; 8 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt 20,7 tỷ USD.

THỤY VŨ