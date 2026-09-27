Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Có ý kiến khác nhau là bình thường, thậm chí là cần thiết để đi đến chân lý”

"Việc càng lớn, tác động càng lâu dài thì càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng, không vì tiến độ mà làm giảm chất lượng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chiều 27-9, tại hội trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng) tiếp xúc cử tri TP Hà Nội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin một số vấn đề lớn về tình hình đất nước. Năm 2026 là năm có ý nghĩa rất đặc biệt, năm mở đầu nhiệm kỳ mới. Theo đó, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Trung ương tiến hành 4 hội nghị (đã tổ chức 3 hội nghị, chuẩn bị tiến hành hội nghị thứ 4), nhiều hơn thông lệ các nhiệm kỳ trước. Điều này cho thấy bước đi rất khẩn trương của Trung ương để cụ thể hóa những quyết sách quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ĐBQH TP Hà Nội dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Quốc hội cũng tiến hành 3 kỳ họp, nhiều hơn thông lệ 1 kỳ. Song điều quan trọng không phải họp nhiều hơn, mà là công việc giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn.

Về nhận định những điểm nghẽn thể chế kìm hãm sự phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đến nay vấn đề cơ bản đã được khơi thông. Hiện nay, điểm quan tâm là khâu tổ chức thực hiện, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách làm sao cho đúng, nhanh, khẩn trương, đạt hiệu quả. Để làm được điều đó đòi hỏi bộ máy phải thông suốt, cán bộ có trách nhiệm, có tâm.

Hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 27-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ tầm nhìn về quy hoạch 100 năm Thủ đô Hà Nội. Theo đồng chí Tô Lâm, phát triển Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc giải quyết các bài toán trước mắt như ùn tắc giao thông, thiếu trường học hay không gian sinh hoạt, mà phải nâng tầm tư duy phát triển với tầm nhìn 100 năm, để lại những dấu ấn tự hào của thời đại Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, định hướng xây dựng Hà Nội thành một đô thị tiến bộ, văn minh, hiện đại, có sức hút quốc tế và nền tảng hạ tầng vững chắc cho tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội chiều 27-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Về quy hoạch phân khu hồ Gươm, theo báo cáo của TP Hà Nội về việc lấy ý kiến nhân dân liên quan điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Gươm và phụ cận, có 92% người dân đồng tình.

“Như thế này mà không nhanh được nữa thì phụ lòng tin của người dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, có 71,8% người dân đồng tình. Song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đây mới chỉ là phác thảo, ý tưởng để toàn dân cùng các cơ quan đóng góp, sau khi đi đến thống nhất mới thực hiện, TP Hà Nội chưa quyết định về chính sách hay mô hình.

“Có ý kiến khác nhau là bình thường, thậm chí là cần thiết để đi đến chân lý”, đồng chí Tô Lâm phát biểu.

Về ý tưởng xây dựng “Khải Hoàn Môn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đây mới chỉ là một phương án do đơn vị tư vấn đề xuất. Theo đồng chí Tô Lâm, dù là Khải Hoàn Môn hay các công trình khác cũng cần tiếp tục tính toán, thu thập ý kiến đóng góp xem "xây ở chỗ nào, kiến trúc thế nào cho đẹp và phù hợp nhất". Mọi người có thể có những cách nhìn khác nhau về các phương án, nhưng điểm chung là hướng tới mục tiêu làm cho Hà Nội đẹp hơn, phát triển mạnh mẽ hơn mà vẫn giữ được giá trị lịch sử và văn hóa, không làm mất đi bản sắc của Thủ đô.

"Việc càng lớn, tác động càng lâu dài thì càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng, không vì tiến độ mà làm giảm chất lượng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc di dời các trụ sở, cơ quan không thật sự cần thiết ở khu vực trung tâm chính là nhằm giải phóng quỹ đất để quy hoạch, xây dựng công viên, nhà văn hóa, khu vui chơi, trường học và không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ trực tiếp cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với cử tri Hà Nội chiều 27-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Kết luận buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu một số yêu cầu then chốt, trong đó quan trọng hàng đầu là nguyên tắc phân cấp, phân quyền và rõ trách nhiệm công vụ. “Việc thuộc cấp xã/phường thì xã/phường quyết; việc của thành phố thì thành phố quyết; việc thuộc Trung ương thì Trung ương xử lý; chấm dứt tình trạng chuyển đơn lòng vòng qua nhiều cơ quan mà không rõ ai chịu trách nhiệm”, đồng chí Tô Lâm chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cán bộ phải lắng nghe dân và chịu sự giám sát của dân. Nếu dân phản ứng đúng thì phải sửa chữa, nếu dân chưa hiểu đúng thì phải giải thích rõ ràng.

“Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân và kết quả cuối cùng là điều người dân cảm nhận được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

"Việc hoàn thiện thể chế phải giúp giải phóng nguồn lực, biến nguồn lực thành các dự án, sản phẩm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thực tế của người dân. Giải quyết các vấn đề dân sinh cụ thể tại Hà Nội hướng đến mục tiêu không chỉ phát triển nhanh mà phát triển có chất lượng, giàu bản sắc và ngày càng đáng sống", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

ANH PHƯƠNG