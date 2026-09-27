Trẻ hóa đội ngũ tại cơ sở: Phát huy hiệu quả công việc, tạo sức sống ở khu dân cư

Sau sắp xếp, nhiều khu phố tại TPHCM có địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, yêu cầu quản lý và vận động người dân cũng đặt ra cao hơn. Cùng với những cán bộ cơ sở giàu kinh nghiệm, lớp bí thư chi bộ khu phố trẻ đang từng bước khẳng định vai trò bằng những cách làm mới, góp phần tạo sức sống cho tổ chức Đảng ở địa bàn dân cư.

Nhận việc khó

Chiều một ngày cuối tuần tháng 9, chị Lê Thị Vui (sinh năm 1989), Bí thư Chi bộ khu phố 10, phường Bình Đông, cùng Chi hội Trưởng Phụ nữ khu phố đến một con hẻm nhỏ trên đường Bùi Minh Trực giải thích để người dân hiểu lợi ích của việc lắp đặt camera giám sát, đồng thời vận động bà con chung tay thực hiện công trình.

Gần 3 tháng trước, khi nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ khu phố 10, chị Vui bắt tay ngay vào những việc còn chưa hoàn thiện của chi bộ. Thấy nhiều đảng viên chưa tham gia nhóm Zalo để tiện thông tin, tuyên truyền, chưa cập nhật Sổ tay đảng viên điện tử, chị Vui đến từng nhà thăm hỏi, hướng dẫn cách truy cập; hướng dẫn đảng viên thực hiện đóng đảng phí trên hệ thống dịch vụ công.

“Là người đứng đầu chi bộ, tôi cũng có áp lực vì mình trẻ tuổi đời, ít tuổi Đảng, trong khi chi bộ có 63 đảng viên thì 2/3 là đảng viên cao tuổi Đảng, cán bộ lão thành. Tôi từng nghĩ, mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì liệu có đảm nhiệm được vai trò bí thư, có nhận được sự tin tưởng của các cô chú hay không”, chị Lê Thị Vui chia sẻ.

Khu phố 10, phường Bình Đông, TPHCM trao hỗ trợ tiếp sức trẻ khó khăn đến trường. Ảnh: HỒNG HẢI

Từng tham gia công tác Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tại địa phương, chị Lê Thị Vui xác định sức trẻ phải đi cùng tinh thần học hỏi. Do nhiều đảng viên cao tuổi khó di chuyển, nên khi có các buổi triển khai nghị quyết, chị báo cáo Đảng ủy phường để gửi mã QR, giúp đảng viên có thể ở nhà nhưng vẫn tham gia học trên hệ thống.

Cách làm này góp phần duy trì việc học tập nghị quyết trong chi bộ. Dù công nghệ giúp tạo nhiều tiện ích, nhưng theo chị Vui, muốn làm tốt công tác Đảng ở khu dân cư, trước hết phải thường xuyên đến từng nhà thăm hỏi, qua đó nắm được hoàn cảnh, tâm tư của từng gia đình để có hướng hỗ trợ khi cần.

Nhờ cách làm sát dân, từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, chị Lê Thị Vui cùng chi bộ triển khai nhiều phần việc gắn với đời sống người dân, như: chăm lo người cao tuổi, người khuyết tật neo đơn, trao học bổng, vận động người dân xây dựng Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy...

Nói đi đôi với làm

Tại phường Phú Định, ông Lê Hoàng Định (sinh năm 1981), Bí thư Chi bộ khu phố 23, cũng đang đảm nhận nhiệm vụ ở một địa bàn rộng với 1.285 hộ dân. Chi bộ có 21 đảng viên, trong đó khoảng 2/3 là đảng viên lớn tuổi, nhiều người có tuổi Đảng cao, giàu kinh nghiệm và gắn bó lâu năm với địa phương.

Từng là cán bộ Đoàn, trưởng thành từ cơ sở và hiện có công việc kinh doanh riêng, ông Lê Hoàng Định nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ vì được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ.

“Tôi cũng muốn dành thời gian, sức trẻ và khả năng của mình đóng góp cho địa phương khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành”, ông Định bày tỏ. Theo ông Định, thuận lợi lớn nhất là luôn nhận được sự đồng hành của các đảng viên trong chi bộ và sự phối hợp của khu phố, các đoàn thể. “Tôi nghĩ sự tín nhiệm không nằm ở việc trẻ hay lớn tuổi mà nằm ở cách mình sống và làm việc. Tôi luôn lắng nghe và gần gũi với người dân, đã nhận việc thì cố gắng làm đến nơi đến chốn”, ông Định nói.

Thời gian qua, chi bộ, khu phố và các đoàn thể khu phố 23 vận động mạnh thường quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Nhưng với ông Định, làm bí thư chi bộ không chỉ là tổ chức phong trào mà còn phải làm tốt công tác tổ chức, công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và người dân. Vì vậy, ông luôn dành thời gian lắng nghe, trao đổi thẳng thắn và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

“Khi mình làm việc trách nhiệm, bằng cái tâm vì lợi ích tập thể, cộng đồng và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì dần dần sẽ tạo được uy tín, sự tin tưởng”, ông Định chia sẻ.

Ông Định luôn xác định mình là người kế thừa chứ không phải người thay thế. Những kinh nghiệm quý của các cô chú đảng viên là nền tảng, còn sức trẻ giúp mình có thêm cách làm mới. Hai thế hệ cùng phối hợp thì công việc ở cơ sở sẽ hiệu quả hơn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Đông Huỳnh Mỹ Ngọc, trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ khu phố là một điều kiện cần, mang tính đột phá để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở địa bàn sau khi sắp xếp, tổ chức lại. Việc nhiều bí thư chi bộ khu phố là cán bộ trẻ đã mang lại những nét mới và hiệu quả trong đổi mới lề lối làm việc, tư duy quản trị địa bàn. Nhiều bí thư trưởng thành từ cơ sở nên nắm chắc địa bàn, có uy tín sẵn với quần chúng, nên khi đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ nhập cuộc, phát huy hiệu quả công việc mà không mất thời gian tiếp cận.

Tại mục III về công tác nhân sự của Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 20-6-2026 của Ban Tổ chức Trung ương (về một số nội dung sắp xếp, thành lập tổ chức Đảng ở thôn, tổ dân phố) nêu rõ, khuyến khích các đồng chí có trình độ lý luận chính trị trung cấp (nhất là bí thư, phó bí thư); có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số; có kinh nghiệm công tác thực tiễn, khả năng điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; có sự am hiểu về cộng đồng dân cư trên địa bàn; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và từng bước trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố.

THÁI PHƯƠNG