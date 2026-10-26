TPHCM đề xuất hợp tác với Ấn Độ về AI, bán dẫn và nhân lực công nghệ cao

Tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam - Ấn Độ ngày 26-10, lãnh đạo TPHCM đề xuất tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm công nghệ mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam – Ấn Độ 2026 tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Diễn đàn do Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM (HCMC C4IR) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM tổ chức, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa cùng đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tham dự Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam - Ấn Độ 2026 tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhận định, khi AI, bán dẫn và tự động hóa đang thay đổi phương thức sản xuất, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận mà còn ở năng lực làm chủ, ứng dụng công nghệ. Vì vậy, TPHCM cần chuyển hóa nguồn lực hợp tác thành năng lực nội sinh, nâng cao năng suất, chất lượng nhân lực và vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có diện tích hơn 6.772km², dân số trên 14 triệu người, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước. Không gian phát triển mới kết nối các trung tâm tài chính, công nghiệp, công nghệ cao với hệ thống cảng biển, logistics, tạo điều kiện thu hút đối tác quốc tế nghiên cứu, đầu tư và thử nghiệm công nghệ.

Lãnh đạo TPHCM đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm với Ấn Độ.

Thứ nhất, phát triển nhân lực công nghệ cao thông qua liên kết trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.

Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao AI, bán dẫn, hạ tầng số, sản xuất thông minh cùng các giải pháp phục vụ quản trị đô thị, logistics và môi trường.

Thứ ba, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh.

Các đại biểu Ấn Độ tham dự Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam – Ấn Độ 2026 tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cụ thể hóa các định hướng này, chương trình diễn đàn đề xuất xây dựng mô hình đào tạo 20-30 học viên mỗi năm, kéo dài 6-9 tháng, kết hợp cố vấn chuyên môn và thực hiện dự án thực tiễn.

Trong lĩnh vực bán dẫn, các bên xem xét phát triển 2-3 mô-đun đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng, tự động hóa và AI công nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu lựa chọn 2-3 lĩnh vực ứng dụng AI và hạ tầng số để thí điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ công và năng lực doanh nghiệp.

Các đại biểu Ấn Độ tham dự Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam – Ấn Độ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Diễn đàn còn đề cập khả năng ứng dụng công nghệ viễn thám, dữ liệu địa không gian và AI trong quy hoạch đô thị, quản lý môi trường, phát triển cảng biển và logistics. Theo mục tiêu chương trình, diễn đàn hướng tới xác định 3-5 sáng kiến hợp tác ưu tiên, lựa chọn 1-2 dự án thí điểm triển khai trong 12 đến 24 tháng. Trong vòng 30 ngày sau sự kiện, các bên dự kiến thống nhất đầu mối phối hợp và xây dựng kế hoạch triển khai.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, TPHCM mong muốn các trao đổi được chuyển thành sáng kiến cụ thể, có đối tác và lộ trình rõ ràng. Thành phố giao HCMC C4IR cùng các cơ quan liên quan làm đầu mối thúc đẩy hợp tác, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và phát triển các ngành công nghiệp mới.

ÁI VÂN - HẠNH NHUNG