TPHCM đón tàu HMS SPEY nhân dịp Việt Nam - Anh kỷ niệm 1 năm nâng cấp quan hệ

Chiều 22-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tiếp bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM và Trung tá Helen Taylor, Chỉ huy tàu HMS SPEY của Hải quân Hoàng gia Anh, cùng các thành viên của tàu nhân có chuyến thăm, làm việc tại TPHCM.

Bày tỏ niềm vui chào đón đoàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh, chuyến thăm của tàu HMS SPEY mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ở thời điểm Việt Nam và Vương quốc Anh hướng tới kỷ niệm 1 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (29-10-2025 - 29-10-2026).

Sự kiện góp phần tăng cường tình hữu nghị, củng cố sự tin cậy và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tại buổi tiếp bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy khẳng định, Vương quốc Anh là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của TPHCM. Thành phố hiện duy trì kết nối, hợp tác hiệu quả với các địa phương và đối tác Anh, trong đó có sự phối hợp với Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Anh trong phát triển cơ sở hạ tầng cùng mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

TPHCM mong muốn cùng các đối tác Anh tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở các cấp; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm ở các lĩnh vực đào tạo, an ninh mạng, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai và bảo vệ môi trường biển.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quà lưu niệm đến Trung tá Helen Taylor. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo TPHCM dành thời gian tiếp đoàn, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM Alexandra Smith khẳng định, Vương quốc Anh và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để hợp tác và phát triển toàn diện. Với TPHCM, Anh sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển thông qua hợp tác chặt chẽ hơn nữa các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, như đầu tư, thương mại, tài chính, giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chụp hình lưu niệm cùng bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM và Trung tá Helen Taylor, Chỉ huy tàu HMS SPEY của Hải quân Hoàng gia Anh, cùng các đại biểu. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thay mặt các sĩ quan và thủy thủ, Trung tá Helen Taylor bày tỏ niềm vinh dự khi đến thăm TPHCM.

Trung tá Helen Taylor cho biết, HMS SPEY là tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh, được triển khai thường trực tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ năm 2021, nhằm tăng cường sự hiện diện của Hải quân Hoàng gia Anh, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

PHƯƠNG NAM