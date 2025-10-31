TPHCM ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Vùng Đô thị Liverpool (Vương quốc Anh)

Ngày 30-10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Phó Thị trưởng Vùng Đô thị Liverpool Mike Wharton đã có buổi chào xã giao và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai địa phương.

Các đại biểu tham gia lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và Vùng Đô thị Liverpool. Ảnh: TTXVN

Lễ trao văn kiện được tổ chức dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, trong đó có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam – Anh cùng ngày. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi được ký kết trong bối cảnh hai nước vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và toàn diện hơn giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Với Bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với TPHCM được nâng lên 87, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đối ngoại địa phương, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố trong việc hiện thực hóa chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đã tiếp và làm việc với Cơ quan Hỗ trợ Tài chính Xuất khẩu Anh (UKEF) về các dự án hạ tầng trọng điểm của Thành phố; làm việc với Tập đoàn BP Castrol về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển công nghiệp xanh; đồng thời trao đổi với Ngân hàng Standard Chartered về chương trình hợp tác tài chính, tín dụng xanh và hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cũng có bài phát biểu tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam – Anh nhằm giới thiệu tiềm năng hợp tác đầu tư của TPHCM thông qua ba trụ cột chính: xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, phát triển hạ tầng đô thị và giao thông hiện đại, cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế xanh. Mục tiêu cụ thể là đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính công nghệ cao hàng đầu khu vực vào năm 2030, thông qua việc áp dụng cơ chế sandbox và thu hút các tập đoàn tài chính toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư Vương quốc Anh bằng các ưu đãi vượt trội và môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.

Thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác và triển khai các hoạt động song phương, TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò là địa phương đi đầu trong hội nhập quốc tế, tiên phong cụ thể hóa và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần hiện thực hóa các cam kết cấp cao giữa hai Nhà nước.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và cùng nghiên cứu, xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác đầu tư trong ba lĩnh vực trọng tâm: 1. Y tế: Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu – phát triển (R&D), nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. TPHCM và Liverpool cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm quản lý hệ thống y tế, cấp cứu ngoài bệnh viện, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe, hướng đến thúc đẩy bình đẳng y tế và phát triển ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu. 2. Giáo dục – đào tạo: Hai bên tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, đẩy mạnh trao đổi sinh viên, giảng viên, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong giáo dục và xây dựng chương trình đào tạo liên kết. 3. Khoa học – công nghệ: Hai bên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên như y tế, môi trường và năng lượng. Liverpool sẽ hỗ trợ kêu gọi doanh nghiệp Anh đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tại TPHCM, trong khi Thành phố sẽ mở rộng hợp tác với các cơ quan, viện nghiên cứu của Liverpool về trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và dữ liệu y tế cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

PHƯƠNG NAM