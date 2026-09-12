Bộ Tài chính tổ chức Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Ngày 11-9, tại Luân Đôn (Vương quốc Anh), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam - Động lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; Tổng Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn Julia Hoggett; Trưởng Bộ phận Giám sát thị trường, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) Dom Holland; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Hội nghị thu hút gần 300 đại biểu đại diện doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng, quỹ đầu tư Việt Nam và quốc tế.

Các đại biểu tham gia Hội nghị. Ảnh: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cung cấp

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh đang bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và sâu rộng hơn, với nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thị trường vốn, tài chính xanh, công nghệ tài chính, tài trợ thương mại, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng và năng lượng.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; đồng thời ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với chuyển giao tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là sự ghi nhận đối với những cải cách thực chất, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho thị trường.

Bà Julia Hoggett, Tổng Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cung cấp

Tổng Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn Julia Hoggett đánh giá hội nghị là dịp để cơ quan quản lý, tổ chức thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam và thúc đẩy hợp tác tài chính, đầu tư giữa hai nước.

Trưởng Bộ phận Giám sát thị trường FCA Dom Holland nhận định Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những thị trường vốn quan trọng, thu hút sự quan tâm tại châu Á. Những nỗ lực cải cách và việc được FTSE Russell nâng hạng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, mở thêm cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra 4 phiên thảo luận, tập trung vào sự chuyển mình và nâng hạng thị trường chứng khoán; huy động vốn cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo; tiếp cận nguồn vốn cổ phần quốc tế thông qua chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR); và góc nhìn của nhà đầu tư toàn cầu về Việt Nam.

Hội nghị là diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý, tổ chức thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư quốc tế, góp phần tăng cường kết nối với Trung tâm Tài chính Luân Đôn và mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

NHUNG NGUYỄN