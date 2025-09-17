Việt Nam hợp tác với Vương quốc Anh phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 17-9 (giờ London), trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London Alastair King.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự phát triển của thị trường tài chính London trong thời gian qua, tiếp tục duy trì vị trí là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu và thế giới theo đánh giá của các tổ chức, chuyên gia quốc tế.

Bộ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các đối tác phía Vương quốc Anh trong quá trình xây dựng nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam. Đặc biệt, Khu tài chính London đã cung cấp nhiều thông tin, khuyến nghị quan trọng để chuẩn bị các điều kiện nền tảng và xây dựng lộ trình phát triển TTTCQT.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đang tiến hành cải cách thể chế, xây dựng khung pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế. Quốc hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 222 về TTTCQT tại TPHCM và Đà Nẵng, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 12 tới. Khung pháp lý của TTTCQT được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có London.

Bộ trưởng đề nghị Khu tài chính London tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực áp dụng thông luật, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm tài chính; phối hợp chặt chẽ với TPHCM và Đà Nẵng trong quá trình triển khai TTTCQT. Đồng thời, ông kêu gọi các định chế tài chính, nhà đầu tư Anh mở rộng đầu tư, góp phần vào mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và phát triển kinh tế Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Thị trưởng Khu tài chính London Alastair King

Thị trưởng Khu tài chính London Alastair King, cho biết, ông vừa có chuyến công tác 4 ngày thành công tại Việt Nam. Ông đánh giá cao sự quyết tâm, nhất quán và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Việt Nam trong việc triển khai mục tiêu thành lập và vận hành TTTCQT. Đồng thời, khẳng định, Khu tài chính London sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hợp tác, đặc biệt thông qua The City UK.

Ông Alastair King hoan nghênh đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam về áp dụng hệ thống thông luật Anh vốn có lịch sử lâu đời, giúp giảm chi phí và giải quyết tranh chấp hiệu quả; khẳng định sẵn sàng kết nối Việt Nam với các đối tác để đào tạo kỹ năng, phát triển nhân lực trong ngành tài chính; mong muốn thúc đẩy hợp tác phát triển các sản phẩm tài chính hưu trí tại Việt Nam.

LƯU THỦY