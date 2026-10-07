Xã hội

TPHCM: Mưa lớn, đường ngập, kẹt xe giờ tan tầm

SGGPO

Chiều 7-10, tại TPHCM, cơn mưa lớn trút xuống ngay giờ tan tầm khiến người dân trở về nhà gặp nhiều vất vả, giao thông ùn ứ.

Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo SGGP tại các tuyến đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh), Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu), Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây)… đều kẹt xe vào thời điểm mưa lớn.

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Cơn mưa lớn ghi nhận tại khu vực trung tâm TPHCM chiều tối 7-10. Ảnh: ĐÌNH DƯ
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Kẹt xe trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu, TPHCM) theo hướng trung tâm đi khu Nam thành phố. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Mưa lớn, kẹt xe còn xảy ra ở khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng), nhất là tại đoạn đang thi công Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Mưa lớn, kẹt xe ở khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Hưng, TPHCM). Clip: NHỨT MINH

Ghi nhận tại đường Tân Cảng và một số nhánh hẻm (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cũng xảy ra ngập cục bộ trong cơn mưa lớn chiều tối nay.

Ngập ở đường Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) trong cơn mưa lớn. Clip: ĐÌNH DƯ

* Tại thành phố Đồng Nai, cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng hơn 17 giờ khiến một số tuyến đường ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Ghi nhận tại đường Huỳnh Văn Nghệ và một số tuyến đường trong khu dân cư Bửu Long (phường Trấn Biên), nước dâng 20cm-30cm so với mặt đường.

Đường Huỳnh Văn Nghệ và một số tuyến đường trong khu dân cư Bửu Long (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) bị ngập cục bộ. Clip: NÔNG NGÂN

Đường Đồng Khởi (phường Tam Hiệp) cũng ngập sâu sau cơn mưa lớn. Đến khoảng hơn 18 giờ, mưa giảm dần nhưng một số điểm vẫn còn bị ngập.

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Đường Đồng Khởi (phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) ngập sâu. Ảnh: NÔNG NGÂN
ĐÌNH DƯ - NHỨT MINH - NÔNG NGÂN

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TPHCM Đồng Nai mưa lớn kẹt xe đường ngập giờ tan tầm

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