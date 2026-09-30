TPHCM: Đo lường chuẩn xác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Sáng 30-9, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức Hội nghị “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Thái Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM (Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM), cho biết, đo lường chính xác đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ đảm bảo tính công bằng thương mại và bảo vệ người tiêu dùng, đo lường chuẩn xác còn giúp doanh nghiệp cắt giảm thất thoát, nâng cao năng suất và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Lý Thái Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo ông Mai Phước Vinh, Trưởng Phòng Quản lý Đo lường (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM), thành phố phấn đấu nâng năng lực hạ tầng đo lường đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu kiểm định các phương tiện đo thông dụng. Chương trình cũng sẽ bồi dưỡng 5.500 lượt cán bộ và hỗ trợ 10.000 lượt doanh nghiệp triển khai giải pháp đảm bảo đo lường.

Tính đến ngày 30-9-2026, các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã nâng năng lực kiểm định lên 64,7%, vượt mục tiêu năm 2026 (57%). Bên cạnh đó, đơn vị đã tập huấn quy định pháp luật về đo lường cho 436 lượt cán bộ và 1.091 lượt doanh nghiệp.

Các đơn vị tham dự hội nghị. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khá, đại diện Ban Kinh doanh, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), đã chia sẻ về mô hình đo lường thông minh gắn liền với chuyển đổi số. Đơn vị hiện quản lý 3,9 triệu công tơ, đã hoàn thành 100% việc chuyển đổi sang công tơ điện tử thu thập dữ liệu từ xa (AMR/AMI). Với công nghệ dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống xử lý tự động hàng trăm triệu bản ghi định kỳ 30 phút/lần, giúp minh bạch chỉ số, ngăn ngừa tranh chấp và phát hiện sớm sự cố quá tải hay gian lận điện năng.

Ông Nguyễn Văn Khá, Đại diện Ban Kinh doanh Tổng Công ty Điện lực TPHCM chia sẻ về mô hình đo lường thông minh gắn liền với chuyển đổi số. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Thực hiện Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế thông qua hoạt động đo lường giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, TPHCM đã kiểm định và hiệu chuẩn hơn 3,2 triệu lượt phương tiện đo (tính đến năm 2025).

ĐÌNH DƯ