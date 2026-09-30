Sáng 30-9, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị kết nối giao thương và ứng dụng giải pháp số trong thương mại điện tử xuyên biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của địa phương.

Sự kiện thu hút hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản Quảng Ngãi, cùng các doanh nghiệp công nghệ, chuyển đổi số tham gia có gian hàng trưng bày.

Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, giải pháp số và kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, logistics với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, qua đó tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy liên kết trong chuỗi giá trị.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân cho biết, chương trình cũng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhất là các chủ thể OCOP tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại thông qua livestream, trưng bày và bán hàng trực tuyến để mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm đặc trưng, đặc sản Quảng Ngãi đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Giai đoạn 2021-2025, hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có sự phát triển vượt bậc. Hiện 80% doanh nghiệp có website thương mại điện tử tích hợp chức năng mua bán trực tuyến; 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội; 40% tham gia thương mại điện tử trên nền tảng di động; 100% sử dụng phần mềm chuyên dụng trong quản lý kinh doanh.

Ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, trình bày tổng quan phát triển thương mại điện tử (TMĐT). Ảnh: NGUYỄN TRANG

Định hướng về phát triển TMĐT giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh TMĐT xuyên biên giới, gắn tiêu thụ sản phẩm với lợi thế cảng biển, logistics và vùng nguyên liệu; đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển TMĐT giữa thành thị và nông thôn, miền núi và đồng bằng.

Phiên tọa đàm trao đổi kết nối giao thương, ứng dụng giải pháp số trong TMĐT xuyên biên giới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 70% dân số trưởng thành thường xuyên mua sắm trực tuyến trên các nền tảng số; doanh số TMĐT tăng 12-20%/năm, doanh số bán lẻ TMĐT chiếm khoảng 10-15% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp và thanh toán, tỉnh phấn đấu 60% doanh nghiệp ứng dụng TMĐT trong kinh doanh; 65% giao dịch TMĐT có đính kèm hóa đơn điện tử hợp lệ và 70% giao dịch sử dụng thanh toán điện tử. Chi phí giao hàng chặng cuối được kiểm soát không quá 18% tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và không quá 12% tại khu vực đô thị.

Nghi thức bấm nút khai mạc các gian hàng trưng bày triển lãm

NGUYỄN TRANG