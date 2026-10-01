TPHCM tăng 17 bậc trong Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu

TPHCM tiếp tục cải thiện vị trí trong Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 40 (Global Financial Centres Index — GFCI 40), đạt 692 điểm và xếp thứ 67.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM trong ngày khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

So với kỳ GFCI 39 công bố tháng 3-2026, thành phố tăng 17 bậc và 27 điểm.

Mức tăng thứ hạng của TPHCM lớn thứ hai trong kỳ đánh giá này. Kết quả mới nối tiếp bước tiến tại GFCI 39, khi TPHCM tăng 11 bậc từ vị trí 95 lên 84. Qua hai kỳ công bố liên tiếp trong năm 2026, thành phố đã tăng tổng cộng 28 bậc, từ vị trí 95 lên 67.

Diễn biến này cho thấy xu hướng cải thiện vị thế của TPHCM trong mạng lưới các trung tâm tài chính toàn cầu. Trong giai đoạn này, song song với quá trình hoàn thiện nền tảng vận hành, VIFC-HCMC đã chủ động mở rộng kết nối và tăng cường đối thoại với các định chế tài chính, tổ chức nghề nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Đặc biệt, TPHCM còn được ghi nhận trong nhóm 15 trung tâm tài chính được người tham gia khảo sát kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong 2 đến 3 năm tới, với 34 lượt đề cập trong 24 tháng. Kết quả này bổ sung một góc nhìn về triển vọng phát triển của thành phố, bên cạnh sự cải thiện về điểm số và thứ hạng.

Ở lĩnh vực công nghệ tài chính, TPHCM cũng tăng 12 bậc, từ vị trí 83 lên 71, đạt 645 điểm, tăng 11 điểm so với kỳ trước. Đồng thời, mức tăng điểm của thành phố trong bảng xếp hạng tổng hợp đạt khoảng 4,1%, cao hơn mức tăng bình quân toàn cầu (0,8%) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (1,48%). Những kết quả này củng cố tín hiệu tích cực về năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển của TPHCM trong mạng lưới tài chính quốc tế.

Ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành (CEO) Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, chia sẻ: Việc VIFC-HCMC vươn lên vị trí 67, cùng với việc Việt Nam hiện có hai trung tâm tài chính được xếp hạng quốc tế là một tín hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn vẫn là những nền tảng xây dựng được, chất lượng của hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn thực chất trong nhiều năm tới.

GFCI là chỉ số do Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) phối hợp cùng China Development Institute (Trung Quốc) xây dựng và công bố định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm. GFCI 40 nghiên cứu 139 trung tâm tài chính trên thế giới, trong đó 117 trung tâm được đưa vào bảng xếp hạng chính thức. GFCI kết hợp các dữ liệu định lượng với đánh giá của cộng đồng tài chính quốc tế. GFCI 40 sử dụng 144 yếu tố định lượng từ các nguồn dữ liệu bên thứ ba như Ngân hàng Thế giới, OECD và Liên hợp quốc, cùng 39.531 lượt đánh giá của 6.147 người tham gia khảo sát.

THANH DUNG