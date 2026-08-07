Trạm y tế cấp xã: Thiếu nhân lực, hạ tầng còn nhiều bất cập

Chiều 7-8, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban, làm trưởng đoàn đã làm việc với các xã Bình Châu, Hòa Hiệp và Hòa Hội về tình hình tổ chức bộ máy, hoạt động của các trạm y tế cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2026.

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban, làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cho biết các trạm y tế cơ bản duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Tuy nhiên, sau sắp xếp vẫn còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin.

Theo UBND xã Bình Châu, trạm y tế hiện mới có 18/20 biên chế, chưa kiện toàn bộ máy lãnh đạo khi chỉ có một Phó Giám đốc phụ trách điều hành. Đơn vị thiếu bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa nên công tác khám chữa bệnh ngoại trú chủ yếu do y sĩ đảm nhiệm. Cơ sở vật chất còn hạn chế trong khi phải phục vụ hơn 26.000 dân. Nhiều trang thiết bị chẩn đoán, xét nghiệm còn thiếu. Mức tự chủ tài chính chỉ hơn 5%, gây khó khăn trong đầu tư, nâng cấp.

Đoàn khảo sát thực tế tại Trạm y tế xã Bình Châu

Tại xã Hòa Hiệp, địa phương có gần 26.000 dân nhưng tỷ lệ bác sĩ chỉ khoảng 1 bác sĩ/vạn dân. Nhân viên y tế phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ từ khám chữa bệnh, y tế dự phòng đến quản lý dữ liệu. Trạm y tế cũng chưa có giường bệnh lưu trú, hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu sức khỏe điện tử chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc triển khai chuyển đổi số trong ngành y tế.

Ông Mai Phước Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Trong khi đó, Trạm Y tế xã Hòa Hội đang khuyết chức danh Giám đốc, thiếu nhân sự hành chính và công nghệ thông tin. Một nhân viên y tế phải phụ trách khoảng 1.500 người dân. Cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu khoảng 15 bộ máy tính và máy in phục vụ công tác quản lý. Trong khi đó, địa bàn rộng lớn khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vùng xa còn nhiều trở ngại.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy UBND Thành phố trao đổi với các địa phương.

Các địa phương kiến nghị thành phố sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các trạm y tế, bổ sung biên chế, có chính sách thu hút và giữ chân bác sĩ, tăng cường luân phiên bác sĩ từ tuyến trên, đồng thời ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở sau sắp xếp.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Huỳnh Minh Chín cho biết, ngành y tế đang triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tại tuyến cơ sở. Theo Nghị quyết 72 của HĐND TPHCM, giai đoạn 2026-2030, mỗi năm thành phố sẽ luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về công tác có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã. Đồng thời, Sở Y tế đang đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ để tăng sức hút đối với đội ngũ bác sĩ luân phiên.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Huỳnh Minh Chín cho biết, ngành y tế đang triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tại tuyến cơ sở.

Đối với tình trạng thiếu lãnh đạo tại các trạm y tế, Sở đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, quy hoạch nguồn cán bộ đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm. Về chuyển đổi số, Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông, góp phần giảm áp lực hành chính cho nhân viên y tế.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, việc củng cố y tế cơ sở cần có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, nhất là Sở Nội vụ và Sở Tài chính, nhằm tháo gỡ khó khăn về biên chế và kinh phí hoạt động. Đối với hạ tầng, các địa phương cần chủ động đưa nhu cầu cải tạo, xây mới trạm y tế vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Đoàn công tác sẽ tổng hợp toàn bộ kiến nghị của các địa phương để báo cáo Thường trực Thành ủy, làm cơ sở chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, đáp ứng tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

KHÁNH CHI