Các chuyên gia thảo luận về tương lai y tế tại Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam 2026

Ngày 22-9, Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam - Pharmedi VietNam 2026 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chuyên ngành y tế, dược phẩm và trang thiết bị y tế thường niên được tổ chức tại TPHCM trong suốt 21 năm qua.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu khai mạc Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam 2026.

Đối với ngành y tế, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao năng lực phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng và quản lý, chăm sóc sức khỏe.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tích cực triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trong bối cảnh đó, Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam 2026 tiếp tục là một diễn đàn thiết thực để giới thiệu công nghệ mới, kết nối các nhà khoa học, cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ, đưa những tiến bộ khoa học vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe.

Lễ khai mạc Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam 2026.

Điểm đặc biệt năm nay là chuỗi hội thảo quốc tế lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm y tế quốc tế.

Trong 3 ngày, các chuyên gia sẽ tập trung thảo luận tập trung vào các vấn đề đang định hình tương lai ngành y tế: tiềm năng du lịch y tế của Việt Nam; kinh tế bạc và mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong thiết bị y tế hiện đại; quản lý và vận hành bệnh viện...

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Khách tham quan trải nghiệm thiết bị đánh giá nguy cơ té ngã tại một gian hàng.

Sự kiện quy tụ hơn 600 thương hiệu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham quan các gian hàng.

Một gian hàng thiết bị y tế.

Khách tham quan gian hàng của một hãng công nghệ y tế.

Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam - Pharmedi Vietnam 2026 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 22-9 đến 24-09-2026, quy tụ hơn 600 thương hiệu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ba ngày, các chuyên gia quốc tế và khu vực sẽ cùng thảo luận về tăng trưởng ngành y tế, đầu tư, trí tuệ nhân tạo, quản lý bệnh viện, vai trò lãnh đạo và xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe an toàn hơn.

GIAO LINH