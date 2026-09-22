UBND TPHCM tặng bằng khen 3 địa phương có thành tích xuất sắc trong khám sức khỏe định kỳ

Sáng 22-9, UBND TPHCM tổ chức trao tặng bằng khen cho 3 địa phương (xã Thạnh An, phường Phước Thắng và xã Vĩnh Lộc) vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và lực lượng y tế trong triển khai chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, đây là nhiệm vụ mới, khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp nên trong quá trình thực hiện khó tránh khỏi những vướng mắc. Tuy nhiên, với tinh thần vừa làm, vừa hoàn thiện, các đơn vị đã chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa chương trình ngày càng đi vào nền nếp.

Đánh giá cao cách làm của xã Thạnh An, phường Phước Thắng và xã Vĩnh Lộc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng điểm chung của 3 địa phương là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với ngành y tế. Những kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương cần tiếp tục được chia sẻ, nhân rộng phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở việc đạt số lượng người được khám, mà quan trọng hơn là hình thành dữ liệu về tình trạng sức khỏe của người dân. Từ dữ liệu này, ngành y tế và các địa phương có cơ sở xác định những nhóm nguy cơ, vấn đề sức khỏe nổi lên để xây dựng giải pháp chăm sóc, quản lý sức khỏe phù hợp; từng bước chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe người dân.

"Sau khám, các địa phương và ngành y tế cần tiếp tục quan tâm khâu tư vấn, hướng dẫn người dân; những trường hợp có nguy cơ hoặc phát hiện bệnh phải được kết nối với cơ sở y tế để theo dõi, điều trị phù hợp. Cùng với đó, kết quả khám cần được quản lý, kết nối và khai thác hiệu quả, làm cơ sở để ngành y tế và địa phương phân tích tình hình sức khỏe dân cư, phục vụ hoạch định chính sách”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường lưu ý, ngành y tế cần tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn và cơ chế phối hợp; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cơ sở để chương trình được triển khai thực chất, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chia sẻ kinh nghiệm khi "về đích” sớm trong chương trình khám sức khỏe toàn dân, đại diện xã Thạnh An cho biết, do đặc thù địa bàn xã đảo, việc đi lại của người dân, nhất là người cao tuổi, còn nhiều khó khăn. Vì vậy, để tổ chức khám sức khỏe đạt hiệu quả, địa phương xác định phải đưa dịch vụ đến gần người dân, đồng thời chủ động hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong đi lại.

"Kinh nghiệm quan trọng là phải nắm chắc từng nhóm đối tượng, rà soát những người chưa tham gia để tiếp tục vận động, tránh bỏ sót. Cùng với đó, địa phương phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám thuận tiện, tạo tâm lý thoải mái để người dân hiểu rằng khám sức khỏe định kỳ là việc cần thiết nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe”, đại diện xã Thạnh An cho biết.

Trước đó, báo cáo tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến 21-9, toàn thành phố đã có 5.018.955 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Đến nay, 132/168 địa phương đã đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, chiếm 78,6% (trong đó 49 địa phương đạt từ 50% trở lên, 24 địa phương đạt từ 60% trở lên và 9 địa phương đạt từ 70% trở lên) và 36/168 địa phương có tỷ lệ dưới 30%. 3 địa phương đã khám và lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cao nhất hiện nay là xã Thạnh An đạt 98,5% (2.900/2.950 người), phường Phước Thắng đạt 93,5% (41.030/43.904 người) và xã Vĩnh Lộc đạt 80% (40.169/50.366 người).

THÀNH SƠN