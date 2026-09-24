Giáo dục

Trao 120 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân, người lao động

SGGPO

Tối 24-9, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2026 và chương trình “Trung thu yêu thương” cho con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

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Đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM trao học bổng cho các em học sinh

Ban tổ chức trao 120 suất học bổng, gồm: 41 suất cho học sinh tiểu học, mỗi suất 1,5 triệu đồng; 70 suất cho học sinh THCS, THPT, mỗi suất 2 triệu đồng; 9 suất cho sinh viên đại học, mỗi suất 5 triệu đồng. Tổng kinh phí học bổng gần 250 triệu đồng.

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Đại diện Công đoàn ﻿Vietsovpetro trao học bổng cho các học sinh

Dịp này, ban tổ chức còn trao 40 phần quà là bút chấm đọc tiếng Anh, hỗ trợ các em học tập.

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120 học sinh, sinh viên đã được trao học bổng tại chương trình

Chương trình “Trung thu yêu thương” mang đến những phần quà và không gian vui chơi cho con đoàn viên, người lao động, động viên các em vượt khó, tiếp thêm niềm vui cho gia đình trong dịp Tết Trung thu.

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Từ khóa

Liên đoàn Lao động TPHCM Học bổng Học sinh người lao động

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