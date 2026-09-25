Triển lãm mỹ thuật về vẻ đẹp vùng Đông Nam bộ

Ngày 25-9, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam bộ) lần thứ 30, năm 2026.

Du khách tham quan khu vực triển lãm

Triển lãm diễn ra trong 5 ngày, trưng bày hàng trăm tác phẩm ở nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu, từ sơn mài, sơn dầu, lụa, gỗ đến phù điêu, gò nhôm, sắt và chất liệu tổng hợp, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa vùng Đông Nam bộ.

Qua ngôn ngữ tạo hình đa dạng, các nghệ sĩ thể hiện góc nhìn, cảm xúc và tìm tòi sáng tạo trước đời sống đương đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh Lê Thị Hồng Kết cho biết, sự kiện là dịp nhìn lại những thành quả sáng tạo của giới mỹ thuật trong khu vực. Các tác phẩm không chỉ kết tinh từ quá trình lao động nghệ thuật mà còn thể hiện trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Triển lãm cũng là dịp quảng bá hình ảnh Tây Ninh - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, con người nghĩa tình, giàu bản sắc văn hóa đến văn nghệ sĩ và công chúng.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII là hoạt động chuyên ngành được tổ chức thường niên, quy tụ các họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ đến từ các địa phương Đông Nam bộ.

Qua 30 kỳ tổ chức, triển lãm trở thành diễn đàn nghệ thuật, góp phần thúc đẩy sáng tác, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm đạt giải

Trong khuôn khổ triển lãm, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tuyển chọn, đánh giá chất lượng chuyên môn, cấp giấy chứng nhận trưng bày và trao thưởng cho 6 tác phẩm đạt giải A, B, C và Khuyến khích.

QUANG VINH