Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim ngắn trên mạng

Ngày 25-9, Cục Điện ảnh ban hành Văn bản số 1919/ĐA-VP yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan rà soát việc phổ biến phim, phim ngắn và các ứng dụng phổ biến phim trên không gian mạng.

Nhiều app phổ biến "phim ngắn" xuất hiện trong thời gian qua. Ảnh minh họa

Bảo đảm điều kiện phân loại, phổ biến phim

Theo Cục Điện ảnh, cùng với sự phát triển của công nghệ số và dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức, gia tăng về số lượng. Nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn”, cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật về điện ảnh. Các nội dung cần rà soát gồm điều kiện đối với chủ thể phổ biến phim; điều kiện thực hiện phân loại phim; việc phân loại, hiển thị kết quả phân loại; thông báo danh sách phim và kết quả phân loại trước khi phổ biến cùng các nghĩa vụ liên quan.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, cá nhân khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể phổ biến phim thuộc đối tượng quy định tại Luật Điện ảnh năm 2022; đồng thời rà soát hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành.

Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết quả phân loại.

Chủ thể thực hiện phân loại phim phải có hội đồng phân loại phim hoặc phần mềm kỹ thuật hoặc cơ chế phân loại phim theo quy định; có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; có phương án kỹ thuật và quy trình tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu.

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phải thông báo danh sách phim, kết quả phân loại qua hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng trước khi phổ biến. Đồng thời, phải hiển thị mức phân loại, cảnh báo; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em và tạo điều kiện để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm.

Ngăn chặn việc phổ biến phim chưa đủ điều kiện

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung và ứng dụng đang được cung cấp trên nền tảng, kho ứng dụng của mình.

Trường hợp chủ thể phổ biến phim chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu về phân loại phim và các nghĩa vụ liên quan, Cục Điện ảnh đề nghị các đơn vị quản lý nền tảng, kho ứng dụng kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến phim của các chủ thể này. Các chủ thể liên quan phải khắc phục, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định trước khi tiếp tục phổ biến.

Cục Điện ảnh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về điện ảnh.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan được đề nghị chủ động rà soát, khắc phục tồn tại, vi phạm (nếu có); phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với tổ chức, cá nhân được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

VĨNH XUÂN