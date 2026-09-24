Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - TPHCM năm 2026 tại Cần Giờ

Tối 24-9, tại Công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TPHCM), Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp UBND xã Cần Giờ tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - TPHCM năm 2026 với chủ đề “Khởi vượng tinh hoa”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, lãnh đạo địa phương, người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, điểm mới của lễ hội năm nay là thành phố mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với Vũng Tàu vì hai lễ hội diễn ra gần như cùng một thời điểm.

Trên cùng một dải bờ biển của thành phố mang tên Bác đang có hai di sản cùng chung một niềm tín ngưỡng thờ Cá Ông: Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Lễ hội hôm nay không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là dịp để TPHCM giới thiệu với bạn bè gần xa một vùng đất độc đáo: rừng ngập mặn Cần Giờ - “lá phổi xanh” của thành phố, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; những di tích tín ngưỡng dân gian; và trên hết là con người miền biển chân thành, nghĩa tình. Thông qua lễ hội, chúng ta kêu gọi cộng đồng cùng chung tay gìn giữ di sản của cha ông, trao truyền cho lớp trẻ tình yêu biển đảo quê hương, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến an toàn, thân thiện”. Đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Tiết mục trình diễn tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội, mở đầu với phần khai từ “Cần Giờ - Bến thịnh duyên lành”, kết hợp ca khúc “Đời biển đời chài” cùng các tiết mục xiếc, múa rối và múa.

Với chủ đề “Khởi vượng tinh hoa”, chương trình nghệ thuật gồm 2 chương: “Tinh hoa miền duyên hải” và “Cần Giờ tỏa sáng biển quê hương”.

Chương 1 giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển, trong đó có nghi thức Khai biển, nghệ thuật Hát Bả Trạo và tín ngưỡng thờ Cá Ông.

Chương 2 khắc họa quá trình phát triển của vùng đất biển và định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Người dân theo dõi các tiết mục nghệ thuật. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước chương trình khai mạc, xã Cần Giờ đã tổ chức Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026. Đây là dịp để bà con ngư dân báo công những thành quả lao động trong năm qua; gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình hiệu quả và sáng kiến thiết thực trong sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Tại buổi lễ, UBND xã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tôn tạo, giữ gìn, trùng tu Lăng Ông Thủy Tướng.

CẨM NƯƠNG