Gần 20 năm ca hát, Quốc Thiên vẫn khiến khán giả 8X, 9X, Gen Z đồng loạt hát theo

Quốc Thiên tổ chức "Meet & Greet cùng Quốc Thiên: Real Connection"

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý khi Quốc Thiên ngẫu hứng song ca “Hoa và Váy” cùng khán giả. Điều thú vị là sức hút của Quốc Thiên không chỉ nằm ở một thế hệ khán giả, mà từ khán giả 8X, 9X cho đến những gương mặt Gen Z.

Quốc Thiên và khán giả tại buổi gặp đặc biệt

TIỂU TÂN