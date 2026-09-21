Gần 20 năm ca hát, Quốc Thiên vẫn khiến khán giả 8X, 9X, Gen Z đồng loạt hát theo

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý khi Quốc Thiên ngẫu hứng song ca “Hoa và Váy” cùng khán giả. Điều thú vị là sức hút của Quốc Thiên không chỉ nằm ở một thế hệ khán giả, mà từ khán giả 8X, 9X cho đến những gương mặt Gen Z.
Xuất hiện tại TPHCM tối 20-9, Quốc Thiên tổ chức "Meet & Greet cùng Quốc Thiên: Real Connection" dành riêng cho người hâm mộ.
Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý khi Quốc Thiên ngẫu hứng song ca “Hoa và Váy” cùng khán giả. Điều thú vị là sức hút của Quốc Thiên không chỉ nằm ở một thế hệ khán giả, mà từ khán giả 8X, 9X cho đến những gương mặt Gen Z.