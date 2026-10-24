Xã hội

Triều cường trên sông Sài Gòn có thể đạt đỉnh vào ngày 27-10

SGGPO

Triều cường tại Nam bộ đang tiếp tục lên, có thể vượt báo động 3 từ ngày 26 đến 28-10. Dự báo đỉnh triều đạt mức 1,88m tại trạm Thủ Dầu Một (hạ lưu sông Sài Gòn) vào tối 27-10.

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Đợt triều cường mạnh từ ngày 11 đến 13-10 tại TPHCM. Nước triều lên, gây ngập đường Hưng Phú (phường Chánh Hưng). Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Ngày 24-10, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo, triều cường trên sông Sài Gòn sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều sẽ xuất hiện trong các ngày 26 đến 28-10, vượt báo động 3 tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một.

Từ ngày 24 đến 26-10, mực nước triều tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một sẽ nhích dần. Đến ngày 26-10, mực nước lần lượt đạt 1,68m, 1,7m và 1,82m.

Dự báo đỉnh triều sẽ xuất hiện vào ngày 27-10. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước lớn có thể đạt 1,88m lúc 19 giờ, cao hơn báo động 3 là 0,28m. Cùng ngày, trạm Phú An dự báo đạt 1,73m vào lúc 18 giờ, còn trạm Nhà Bè đạt 1,75m vào lúc 17 giờ. Ngày 28-10, mực nước triều tại 3 trạm trên có thể giảm nhẹ nhưng vẫn trên báo động 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, thủy triều tại vùng ven biển Nam bộ đang ở mức cao và dự báo tiếp tục tăng đến ngày 30-10 sau đó giảm.

Tại trạm hải văn Vũng Tàu, mực nước lớn có thể đạt 4,08-4,15m trong các khung giờ 1-3 giờ và 14-16 giờ trong những ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, mực nước lớn tại trạm này vào những ngày không có triều cường thường dao động ở mức 3,5-3,7m. Đây là số liệu tại trạm hải văn ven biển, không phải mực nước trên sông Sài Gòn.

Cơ quan khí tượng - thủy văn lưu ý, triều cường có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch. Tuy nhiên, mức độ ngập trong đợt này có thể thấp hơn đợt trước nếu lượng mưa tiếp tục giảm và không xảy ra tình trạng mưa lớn trùng thời điểm triều đạt đỉnh.

Đợt triều cường gần nhất gây ngập tại TPHCM diễn ra trong các ngày 11 và 13-10. Ngày 11-10, trạm Thủ Dầu Một ghi nhận mực nước 1,87m (vượt đỉnh triều lịch sử năm 2025).

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Triều cường TPHCM ngập Nam bộ dự báo triều cường

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