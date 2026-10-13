Nhiều nơi trũng thấp tại TPHCM tiếp tục ngập do triều cường

Chiều 13-10, triều cường tiếp tục dâng, gây ngập cục bộ một số tuyến đường và ven sông tại TPHCM. Nhóm phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại các phường Tân Mỹ, phường Chánh Hưng, phường Thủ Dầu Một, xã Nhà Bè...

Tại tuyến đường 15B (phường Tân Mỹ), ghi nhận một số đoạn trũng thấp bị ngập do triều, trong đó có khu vực tại cổng Khu dân cư The Era Town.

Đường 15B (phường Tân Mỹ) lênh láng nước. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dọc ven kênh Mương Chuối gần cầu Mương Chuối và hẻm 434 Nguyễn Bình (xã Nhà Bè) cũng rơi vào tình cảnh mênh mông nước, các hộ kinh doanh tại khu vực này cũng đìu hiu khách.

Khu dân cư ven kênh Mương Chuối (xã Nhà Bè) bị ngập. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hộ kinh doanh rau củ quả tại khu vực gần kênh Mương Chuối vắng khách hàng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hẻm 434 Nguyễn Bình (xã Nhà Bè) mênh mông nước. Clip: ĐÌNH DƯ

Nước triều dâng vào chiều nay cũng gây ngập đường Hưng Phú, Ba Đình (phường Chánh Hưng), các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nước triều lên, gây ngập đường Hưng Phú (phường Chánh Hưng). Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Cảnh ngập đường Hưng Phú. Clip: KIÊN CƯỜNG

Đường Ba Đình (phường Chánh Hưng) cũng bị ngập. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Tại phường Thủ Dầu Một, triều cường trên sông Sài Gòn tiếp tục dâng cao, nước tràn từ cống, khiến nhiều đoạn đường bị ngập. Ghi nhận tại chợ Thủ Dầu Một, nhiều tiểu thương đã đóng cửa, nghỉ bán sớm để tránh nước ngập. Họ cho hay việc buôn bán vào thời điểm triều dâng là khó khăn, ế ẩm.

Nước ngập tại khu vực chợ Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một), nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa sớm. Ảnh: DUY TRẦN

Các phương tiện lưu thông chật vật qua vùng nước ngập tại khu vực chợ Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Nước tràn vào nhà dân sống ven rạch Ông Đành (phường Thủ Dầu Một). Ảnh: DUY TRẦN

Mùa mưa có thể kết thúc sớm ở Nam bộ Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo, ngày 14-10, mưa có xu hướng giảm ở Nam bộ, sau đó tăng trở lại từ ngày 15-10. Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo El Nino có dấu hiệu hoạt động rất mạnh trong những tháng tới. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của El Nino, mùa mưa tại Nam bộ có khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15 ngày, vào nửa đầu tháng 11. Số ngày có mưa trong tháng 11 dao động trong khoảng 7-15 ngày. Sang tháng 12, số ngày mưa giảm còn 4-10 ngày. Đến tháng 1-2027, khu vực Nam bộ dự báo có khoảng 2-7 ngày mưa. Tổng lượng mưa trong giai đoạn này có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm 5-20%. PHÚC VĂN

ĐÌNH DƯ - KIÊN CƯỜNG - DUY TRẦN