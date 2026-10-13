Nhiều nơi trũng thấp tại TPHCM tiếp tục ngập do triều cường

Tại tuyến đường 15B (phường Tân Mỹ), ghi nhận một số đoạn trũng thấp bị ngập do triều, trong đó có khu vực tại cổng Khu dân cư The Era Town.
Dọc ven kênh Mương Chuối gần cầu Mương Chuối và hẻm 434 Nguyễn Bình (xã Nhà Bè) cũng rơi vào tình cảnh mênh mông nước, các hộ kinh doanh tại khu vực này cũng đìu hiu khách.
Nước triều dâng vào chiều nay cũng gây ngập đường Hưng Phú, Ba Đình (phường Chánh Hưng), các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
Tại phường Thủ Dầu Một, triều cường trên sông Sài Gòn tiếp tục dâng cao, nước tràn từ cống, khiến nhiều đoạn đường bị ngập. Ghi nhận tại chợ Thủ Dầu Một, nhiều tiểu thương đã đóng cửa, nghỉ bán sớm để tránh nước ngập. Họ cho hay việc buôn bán vào thời điểm triều dâng là khó khăn, ế ẩm.
Mùa mưa có thể kết thúc sớm ở Nam bộ
Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo, ngày 14-10, mưa có xu hướng giảm ở Nam bộ, sau đó tăng trở lại từ ngày 15-10.
Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo El Nino có dấu hiệu hoạt động rất mạnh trong những tháng tới. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của El Nino, mùa mưa tại Nam bộ có khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15 ngày, vào nửa đầu tháng 11.
Số ngày có mưa trong tháng 11 dao động trong khoảng 7-15 ngày. Sang tháng 12, số ngày mưa giảm còn 4-10 ngày.
Đến tháng 1-2027, khu vực Nam bộ dự báo có khoảng 2-7 ngày mưa. Tổng lượng mưa trong giai đoạn này có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm 5-20%.
PHÚC VĂN