Triệu tập người đàn ông dùng gậy đập kính xe tải ở TPHCM

Ngày 19-10, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM xác minh, mời H.H.L. (sinh năm 1991, ngụ xã Bà Điểm) đến làm việc, lập hồ sơ xử lý liên quan vụ đập phá kính xe tải.

Video người đàn ông đập phá xe tải ở TPHCM

Trước đó, tối 18-10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp điện chặn xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, rồi lớn tiếng chửi bới, cầm gậy gỗ liên tiếp đập vào kính chắn gió và kính bên hông xe khiến kính bị vỡ.

H.H.L. dùng gậy đập phá kính xe tải. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 30 cùng ngày. Tài xế xe tải là anh L.T.H., đã trình báo Công an xã Vĩnh Lộc, đề nghị xử lý vụ việc. Anh L.T.H. cho hay, trong quá trình điều khiển xe tải trên đường, anh không xảy ra va chạm giao thông hay có mâu thuẫn từ trước với người đàn ông trên.

Chiếc xe tải bị đập phá hư hỏng kính chắn gió. Ảnh: KIẾN VĂN

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TÂN