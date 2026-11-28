Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai cho biết đang tiếp tục điều tra đường dây sản xuất, buôn bán gas giả, thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây sản xuất, buôn bán gas giả tại Đồng Nai. Ảnh: CA TPĐN

Trước đó, ngày 14-11, Công an phường Phước Tân phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường: Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại các điểm sản xuất, buôn bán gas giả. Ảnh: CA TPĐN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7-2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình, TP Đồng Nai để tổ chức bơm, sang chiết, nạp gas trái phép. Trong đó, Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động. Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Hệ thống trụ bơm, sang chiết gas và phương tiện được sử dụng để chứa khí gas. Ảnh: CA TPĐN

Các đối tượng có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ khép kín từng công đoạn, từ sang chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, dán tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được bảo hộ đến quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, nhằm đưa gas không rõ nguồn gốc ra thị trường.

Riêng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3,073 tỷ đồng; giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,801 tỷ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng 1,728 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai điều tra, xử lý theo quy định.

PHÚ NGÂN