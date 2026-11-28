Sau tiếng nổ mìn lớn, đá tảng từ núi Tà Zôn rơi xuống khu dân cư, làm hư hỏng tài sản và khiến người dân thôn Thuận Phong (xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) hốt hoảng.

Ngày 28-11, đường dây nóng Báo SGGP nhận được phản ánh của người dân thôn Thuận Phong, xã Hồng Sơn (tỉnh Lâm Đồng) về việc mỏ đá khu vực núi Tà Zôn nổ mìn khiến nhiều tảng đá lớn văng xuống nhà dân, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của các hộ sống gần khu vực khai thác.

Mỏ đá nổ mìn, đá tảng từ trên núi trút xuống khu dân cư ở Lâm Đồng. Video:Người dân cung cấp

Đá từ trên đỉnh núi rơi xuống khu dân cư làm vỡ chậu cây cảnh

Theo phản ánh của người dân, khoảng 11 giờ ngày 27-11, khu vực núi Tà Zôn bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, kéo theo nhiều đá tảng văng xuống khu dân cư. Tại sân nhà anh Nguyễn Quang Luyến, một tảng đá lớn rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh. Một số tảng đá khác văng vào vườn cây, làm gãy cành dừa; trúng chậu kiểng, cột nhà, gây hư hỏng tài sản.

Anh Luyến cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ngồi phía sau nhà thì nghe hai tiếng nổ liên tiếp. Ngước nhìn lên núi, anh hoảng hốt khi thấy đá rơi thẳng về phía nhà mình nên vội chạy vào sát vách tường trú ẩn. Tảng đá rơi xuống chỉ cách cửa sau nhà khoảng 10m. May mắn, vợ con anh đang ở trong nhà nên không bị thương.

Chân võng, trụ bê tông bị gãy, nứt do đá văng trúng

Tương tự, ông Nguyễn Thành Sinh (cùng ngụ thôn Thuận Phong) đang nằm nghỉ trên võng gần khu vực bể rửa chén thì thấy đá lớn rơi xuống ngay trước mặt. Ông vội buông võng chạy vào nhà. Theo người dân, khu vực chịu ảnh hưởng có khoảng 10 hộ sinh sống, cách mỏ đá khoảng 400-500m theo đường chim bay. Rất may, vụ việc không gây thương vong.

Một tảng đá rơi vào vườn nhà ông Luyến

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại diện lãnh đạo UBND xã Hồng Sơn xác nhận có vụ việc đá từ hoạt động nổ mìn khai thác đá của một công ty văng xuống khu dân cư. Trước thời điểm vụ nổ mìn khai thác đá xảy ra, chính quyền địa phương không nhận được thông báo về kế hoạch nổ mìn của doanh nghiệp. Người dân xung quanh cũng không được thông tin trước khi vụ nổ xảy ra.

Theo đại diện UBND xã Hồng Sơn, khu vực khai thác đá thuộc địa bàn xã Hồng Sơn, trong khi trụ sở doanh nghiệp đóng tại xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng). UBND xã Hồng Sơn đang phối hợp các đơn vị liên quan rà soát số hộ bị ảnh hưởng và mức độ thiệt hại.

Đá rơi xé toạc nhiều cành dừa

Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nguyễn Ngọc Thạch cũng cho biết đã yêu cầu UBND xã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người dân thôn Thuận Phong kiến nghị cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra quy trình nổ mìn, làm rõ trách nhiệm của đơn vị khai thác; khắc phục thiệt hại, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho khu dân cư. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, cần xử lý nghiêm theo quy định.

TIẾN THẮNG