Đường dây nghi rửa tiền do một người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, thuê 14 người đứng tên mở 103 tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, vừa bị Công an TPHCM triệt phá.

Ngày 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can để điều tra các hành vi liên quan đường dây rửa tiền từ hoạt động đánh bạc do Chen Chien Yu (người Đài Loan- Trung Quốc) được xác định là đối tượng cầm đầu. Trong số này, 24 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can được tại ngoại.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua bán, thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can để điều tra các hành vi liên quan đường dây rửa tiền từ hoạt động đánh bạc. Ảnh: CATP

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng tháng 8-2024, Chen Chien Yu được tìm thuê người tại Việt Nam mở tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web. Chen được trả 25 triệu đồng/tháng cho mỗi người tuyển được và hưởng thêm 0,3% tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản.

Chen Chien Yu được xác định có vai trò cầm đầu. Ảnh: CATP

Để vận hành đường dây, Chen thuê 14 người mở và đứng tên 103 tài khoản ngân hàng. Các lệnh chuyển tiền được thực hiện từ xa trên điện thoại đặt tại các căn hộ chung cư. Những người đứng tên tài khoản được bố trí làm việc theo ca, trực tiếp xác thực khuôn mặt khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu.

Trong đường dây, Háu Khoành Phón (sinh năm 1984) và chồng là Trần Kim Thành (sinh năm 1982, cùng ngụ phường Minh Phụng, TPHCM) phụ trách tuyển người, thu thập tài khoản và trả lương; Ngô Tú Liên (sinh năm 1987, ngụ phường Phú Lâm, TPHCM) làm phiên dịch, hướng dẫn xác thực giao dịch; Lê Thành Huy (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Cà Mau) hỗ trợ quản lý nhân viên.

Tang vật bị công an phát hiện tại căn hộ chung cư. Ảnh: CATP

Theo lời khai của Chen, số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 8 tỷ đồng. Tổng số tiền được xác định luân chuyển qua 103 tài khoản lên đến hơn 373,1 tỷ đồng.

Công an kiểm tra căn hộ chung cư nơi các đối tượng thuê để hoạt động. Ảnh: CATP

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố các bị can liên quan 5 tội danh, gồm: “Rửa tiền”, “Đánh bạc”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét dòng tiền, làm rõ vai trò những người điều hành giao dịch từ xa và các cá nhân liên quan.

NGUYỄN TÂN