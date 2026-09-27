Trung Quốc đưa cặp gấu trúc khổng lồ đến Mỹ

Ngày 27-9, cặp gấu trúc của Trung Quốc đã lên đường sang Mỹ, bắt đầu thời gian lưu trú 10 năm.

Gấu trúc Bình Bình. Ảnh: GLOBAL TIMES

Theo tờ Global Times, việc Trung Quốc gửi đôi gấu trúc khổng lồ Bình Bình (Ping Ping) và Phúc Sảng (Fu Shuang) là động thái tiếp nối hơn hai thập niên hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong công tác bảo tồn gấu trúc khổng lồ.

Theo đó, tháng 3-2025, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc và Vườn thú Atlanta, bang Georgia, Mỹ ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc khổng lồ.

Bình Bình là gấu trúc đực sinh ngày 17-3-2020, dễ nhận biết nhờ quầng thâm mắt to và đậm màu. Vừa chắc khỏe vừa nhanh nhẹn, chú gấu này giỏi leo cây, thích nghỉ ngơi trên cành cây.

Phúc Sảng là gấu trúc cái sinh ngày 18-10-2020. Với vẻ ngoài tròn trịa nhưng phản ứng rất nhanh nhạy, cô gấu có khả năng định vị thức ăn cực tốt và có thể nhanh chóng tìm ra các món ăn vặt do nhân viên chăm sóc cất giấu.

Gấu trúc Phúc Sảng. Ảnh: GLOBAL TIMES

Trung Quốc và Mỹ đã chuẩn bị chu đáo từ khâu kiểm tra sức khỏe, nhằm bảo đảm hành trình của cặp gấu trúc đến Vườn thú Atlanta an toàn, suôn sẻ.

Sau khi đến Atlanta, cặp gấu trúc sẽ trải qua thời gian cách ly kiểm dịch. Đội ngũ chuyên gia Trung Quốc và Mỹ phối hợp huấn luyện hành vi, giúp chúng sớm làm quen môi trường lạ, ổn định cuộc sống tại ngôi nhà mới.

Gấu trúc là động vật quý hiếm và là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. Khái niệm "Ngoại giao gấu trúc" trở thành một hình thức ngoại giao mềm độc đáo của Trung Quốc. Thông qua việc cho các vườn thú quốc tế mượn gấu trúc để nghiên cứu và phục vụ công chúng, Trung Quốc thúc đẩy tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc với các nước trên thế giới.

PHƯƠNG NAM