Thế giới

TP Bangkok (Thái Lan) đóng cửa trường học do mưa lớn

SGGPO

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng, chính quyền thủ đô Bangkok (Thái Lan) thông báo đóng cửa các trường học trong ngày 28-9, bố trí dạy bù vào thời gian phù hợp.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: NUTHAWAT WICHIEANBUT/BANGKOK POST
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: NUTHAWAT WICHIEANBUT/BANGKOK POST

Theo tờ Nation, quyết định trên được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 25-9, Cục Phòng chống và Giảm tải Thiên tai, thuộc chính quyền thủ đô Bangkok, tuyên bố toàn bộ 50 quận là vùng thảm họa, tạo cơ sở cho các cơ quan Chính phủ khẩn cấp ứng phó với tình hình.

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Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: NUTHAWAT WICHIEANBUT/BANGKOK POST

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, trong ngày 27-9, khoảng 80% diện tích thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận có khả năng tiếp tục mưa dông, một số nơi mưa lớn; cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại vùng trũng, sườn đồi và ven sông.

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Người dân thủ đô Bangkok mua hàng tại siêu thị. Ảnh: THE NATION

Hiện Chính phủ Thái Lan tăng cường giám sát thị trường, ngăn găm hàng, tăng giá và khan hiếm hàng thiết yếu trong bối cảnh người dân Bangkok đổ xô mua sắm do mưa lũ.

Chính phủ cũng kêu gọi người dân giám sát tích cực; khi phát hiện hành vi găm hàng, nâng giá bất thường, có thể phản ánh qua đường dây nóng hoặc báo cho Văn phòng Thương mại địa phương.

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