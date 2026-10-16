Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân: Cùng tập thể tạo ra những giá trị mới, sản phẩm mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy tạo ra những giá trị mới, sản phẩm mới, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM.

Ngày 16-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định.

﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, công tác cán bộ là “then chốt của vấn đề then chốt”, có vai trò quan trọng trong tiến trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã xem xét rất kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực và các yêu cầu khác trong việc lựa chọn, bố trí cán bộ.

Nhận xét 4 đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá, các đồng chí có quá trình công tác, gắn bó sâu sắc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ phải khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động, tiếp cận ngay công việc mới.

Đồng thời, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm để xây dựng tập thể đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy nguồn lực để góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Phạm Thành Kiên cùng tập thể lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM chúc mừng đồng chí Bùi Thanh Nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, tiếp tục đề cao đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp làm việc theo hướng hiệu quả, khoa học, chặt chẽ và đúng quy định; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo nguồn nhân lực có tính kế thừa và phát triển lâu dài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Đồng chí khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các yêu cầu nhiệm vụ; cùng tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tạo ra những giá trị mới và sản phẩm mới, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Quyết định điều động, chỉ định đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với đó, điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

VĂN MINH