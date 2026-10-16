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Đồng chí Bùi Thanh Nhân giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

SGGPO

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Sáng 16-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG
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TPHCM Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân

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