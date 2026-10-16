Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Chọn cán bộ nổi trội, gắn với phân công nhiệm vụ chặt chẽ

Nhấn mạnh hai lĩnh vực y tế, sức khỏe và giáo dục - đào tạo là trọng yếu, liên quan đến nhân dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM khẩn trương kiện toàn công tác cán bộ.

Ngày 16-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, lĩnh vực y tế, sức khoẻ và giáo dục - đào tạo là hai lĩnh vực rất quan trọng cung cấp dịch vụ công để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đây cũng là hai lĩnh vực trọng yếu để đánh giá chất lượng, chỉ số phát triển đô thị.

Cùng với quy mô, tính chất và điều kiện đặc thù của TPHCM, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy nghiên cứu kỹ, chặt chẽ Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, để triển khai mọi lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp nâng cao chỉ số đáng sống và phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, khẩn trương kiện toàn công tác cán bộ, trong đó chọn lựa cán bộ có năng lực nổi trội, am hiểu toàn diện, sâu sắc về lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo; gắn liền với phân công nhiệm vụ chặt chẽ, liên tục, không để khoảng trống, không bỏ sót nhiệm vụ.

Trong đó, Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM nhanh chóng tổ chức bàn giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt, không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị, hai Đảng bộ mới thành lập khẩn trương xây dựng chương trình hành động từ nay đến hết năm 2026, xác định những nội dung trọng tâm cho năm 2027. Đồng thời cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất bằng các chương trình, kế hoạch gắn với cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Hai Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát bổ sung toàn diện 10 nội dung công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, không xem nhẹ bất cứ nội dung nào và triển khai đồng bộ, thống nhất, chú ý thường xuyên nâng cao năng lực tự đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nhấn mạnh hai lĩnh vực y tế, sức khỏe và giáo dục - đào tạo là trọng yếu và liên quan đến nhân dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý về sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nhất là những nội dung gắn bó mật thiết với nhân dân.

"Lấy kết quả của thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của hai Đảng bộ làm thước đo đánh giá chất lượng của tổ chức Đảng”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh và lưu ý, hai Đảng bộ phải đi đầu trong ứng dụng khoa học - công nghệ và ứng dụng dữ liệu số trong lĩnh vực liên quan.

Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM có 74 tổ chức cơ sở Đảng với 14.068 đảng viên. Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM có 78 tổ chức cơ sở Đảng với 8.868 đảng viên. Hai Đảng bộ này có tỷ trọng giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ rất lớn, chiếm trên 78% tổng số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trên địa bàn TPHCM.

VĂN MINH