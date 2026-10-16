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Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao quyết định điều động cán bộ

SGGPO

Sáng 16-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo phường Bà Rịa chúc mừng đồng chí Hồ Thị Ánh Tuyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan đảng TPHCM chúc mừng đồng chí Lê Văn Phong. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Lê Trương Hải Hiếu. Ảnh: VIỆT DŨNG
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