Từ vụ bán dâm, công an lần ra đường dây cá độ bóng đá

Kiểm tra 2 cơ sở karaoke tại phường Bình Tân, Công an TPHCM làm rõ hành vi môi giới mại dâm và truy xét, bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô nhiều tỷ đồng.

Ngày 19-10, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện việc môi giới mại dâm tại 2 cơ sở karaoke và đã mở rộng điều tra, phát hiện thêm đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Video Công an TPHCM khởi tố nhiều người trong đường dây môi giới mại dâm, đánh bạc

Đến nay, PC02 đã khởi tố 26 bị can về các tội "Môi giới mại dâm", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Trước đó, đầu tháng 10-2026, PC02 phối hợp kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp mua, bán dâm liên quan đến Nhà hàng Karaoke Y.N. và Nhà hàng Karaoke H. trên đường số 1, phường Bình Tân.

Công an khởi tố nhiều bị can về tội "Môi giới mại dâm". Ảnh: CATP

Hai cơ sở trên do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, giao cho Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý điều hành. Để thu hút khách và tăng doanh thu, các đối tượng cho phép nhân viên nữ bán dâm bên ngoài.

Nhằm che giấu, các đối tượng yêu cầu nhân viên lập giấy xin ra cổng với lý do "đi ăn" hoặc "có việc gia đình".

Công an đã khởi tố vụ án "Môi giới mại dâm" và "Đánh bạc", khởi tố các bị can, gồm: Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm, Võ Thị Mỹ Châu về tội "Môi giới mại dâm"; Lê Văn Khải Vy về các tội "Môi giới mại dâm" và "Đánh bạc"; Phạm Văn Dòn về tội "Đánh bạc".

Công an khởi tố thêm 19 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Ảnh: CATP

Quá trình điều tra, PC02 đã phát hiện Lê Văn Khải Vy tham gia cá độ bóng đá qua trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp nên mở rộng vụ án.

Đường dây này sử dụng hệ thống tài khoản Master, Agent và Member. Đàm Thừa Trung tiếp nhận tài khoản Master với hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi.

Sau đó, Trung giao cho Hồ Diệu Cơ phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới cho các đối tượng khác tổ chức cá độ bóng đá.

Các đối tượng hưởng lợi thông qua việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, chênh lệch tiền thắng thua hoặc hoa hồng. Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ phân chia, giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và nhiều đối tượng khác để trực tiếp đánh bạc hoặc giao lại cho các con bạc tham gia đặt cược.

Ngày 11-10, PC02 bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc", khởi tố thêm 19 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", gồm: Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp tài khoản cá độ ở cấp trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TÂN