Tuyên 3 án tử hình, 7 án chung thân trong đường dây mua bán hơn 45 kg ma túy

Chiều 7-8, sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên án đối với 15 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hơn 45 kg ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thanh Sang (25 tuổi), Nguyễn Cao Minh (26 tuổi), Phan Quốc Khánh (26 tuổi) cùng mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng tội danh, các bị cáo Lê Thị Ngọc Ngà (24 tuổi), Lê Thị Phương Thảo (31 tuổi), Trần Thị Thu Thảo (24 tuổi), Trần Lê Duy (38 tuổi), Phạm Hoàng Phúc (28 tuổi), Trần Vương Mỹ Hạnh (39 tuổi), Trương Thế Em (30 tuổi) cùng mức án tù chung thân; 5 bị cáo còn lại bị tuyên từ 7 đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, trưa 17-5-2024, cơ quan chức năng phát hiện Sang cùng bạn gái là Ngà nhận thùng hàng chuyển phát nhanh, bên trong có 6,7 kg ma túy dạng MDMA được ngụy trang bằng các hộp bánh kẹo. Sang khai số ma túy này do đối tượng tên "Toàn" (chưa rõ lai lịch) thuê Sang nhận giao cho khách. Khám xét nơi ở của Sang, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ gần 20 kg ma túy.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Cao Minh được Sang giới thiệu cho đối tượng tên Toàn để nhận hàng, phân chia ma túy, điều phối việc giao hàng và quản lý các nhánh khác. Minh đã thuê các đồng phạm là Lê Thị Phương Thảo, Phan Quốc Khánh và Trần Thị Thu Thảo phân chia, đóng gói, giao ma túy.

Đối với các bị cáo còn lại trong vụ án, kết quả điều tra xác định, các bị cáo này đã nhận ma túy từ các đối tượng không rõ lai lịch qua Telegram, rồi thuê dịch vụ chuyển phát nhanh, tài xế công nghệ để giao cho khách và hưởng tiền công.

Cáo trạng xác định, Sang phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng ma túy hơn 45 kg.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hình thành đường dây mua bán ma túy hoạt động có tổ chức, sử dụng mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để che giấu hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng, chống ma túy.

SONG MAI