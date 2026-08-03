Mua bán trái phép hơn 13kg ma túy, 2 bị cáo lãnh án tử hình

Chiều 3-8, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm với 8 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hơn 13kg ma túy ngụy trang trong túi thực phẩm, hộp thuốc lá điện tử.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên xét xử

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Diễm Nhi (32 tuổi) và Lê Đức Anh (26 tuổi) cùng mức án tử hình; Nguyễn Văn Hưng (23 tuổi) nhận mức án chung thân; các bị cáo còn lại từ 7-12 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, tối 5-7-2024, trong quá trình tuần tra, Tổ tuần tra Công an quận 5, TPHCM (trước đây) phát hiện Lê Gia Tuấn lái xe máy chở Phan Thành Lộc có biểu hiện nghi vấn. Qua khám xét điện thoại của Tuấn và Lộc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tin nhắn liên quan hoạt động mua bán ma túy với Nhi và Anh.

Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng thu giữ hơn 7,5kg Methamphetamine; hơn 5,3kg Ketamine, nhiều viên MDMA (thuốc lắc) cùng các hỗn hợp ma túy khác. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một quả lựu đạn, một khẩu súng, nhiều viên đạn và các dụng cụ phân chia, đóng gói ma túy.

Quá trình điều tra, Nhi khai nhận toàn bộ số ma túy trên do mình quản lý, giao cho nhiều đối tượng đi tiêu thụ, trong đó có các bị cáo trong vụ án để bán lại kiếm lời.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4-2024, Nhi quen Nguyễn Đăng Niệm (biệt danh "Hạt Dẻ") và đồng ý giúp Niệm giao ma túy để nhận tiền công. Nhi được Niệm đưa vào nhóm Telegram mang tên "Lên đơn" để nhận chỉ đạo giao dịch ma túy.

Khi có khách đặt mua, Niệm gửi thông tin vào nhóm để Nhi cùng đồng phạm chia nhỏ ma túy, ngụy trang trong gói gà ủ muối hoặc hộp thuốc lá điện tử, sau đó đặt xe ôm công nghệ giao cho người mua.

Cáo trạng xác định, Nhi, Anh và các đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với hơn 13kg ma túy các loại gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA (thuốc lắc).

Đối với Nguyễn Đăng Niệm, kết quả xác minh Niệm không ở địa phương, chưa xác định được đang ở đâu, nên chưa lấy được lời khai làm rõ mức độ liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tách hành vi của Niệm để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và sẽ xem xét xử lý sau.

SONG MAI