Chuyên án VN10: TAND TPHCM kêu gọi 4 bị cáo đang bị truy nã ra đầu thú

TAND TPHCM thông báo kêu gọi đầu thú đối với 4 bị cáo đang bị truy nã trong chuyên án VN10, liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy được phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023.

Tang vật thu giữ được trong vụ án

Theo thông báo, TAND TPHCM đang thụ lý vụ án Hoàng Sỹ Thắng và 226 đồng phạm bị truy tố về các tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm; Che giấu tội phạm; Chiếm giữ trái phép tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

TAND TPHCM đã có quyết định xử sơ thẩm vụ án bằng hình thức xét xử trực tiếp và trực tuyến công khai từ ngày 17-8 và dự kiến kết thúc ngày 12-9.

Trong vụ án có 4 bị cáo đang bị truy nã, gồm: Hà Danh Nậm (52 tuổi, ngụ Nghệ An); Nguyễn Thế Trân (31 tuổi), Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi), Trương Thiên Ân (25 tuổi, cùng ngụ TPHCM).

TAND TPHCM kêu gọi các bị cáo trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, ngày 16-3-2023, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu, phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10 mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường nên đã thông báo cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM.

Qua kiểm tra, phát hiện trong các vali hành lý này có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng, trong đó có 157 tuýp chứa tổng cộng hơn 2,9 kg ma túy loại Ketamine và 8,3 gram ma túy loại MDMA.

Kết quả điều tra xác định, Hà Danh Nậm (một trong các bị cáo bị truy nã) là người đã bỏ ma túy vào các hộp kem đánh răng, đóng gói cùng túi bột giặt, cà phê, bột ca cao, nước súc miệng, dầu gội đầu... để ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện.

Nậm đã thuê các tiếp viên hàng không, người Việt Nam định cư, học tập tại Pháp bỏ vào vali hành lý hoặc thuê nhận dịch vụ chuyển phát nhanh vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận và giao ma túy cho người mua.

Cáo trạng xác định, bị can Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với hơn 2,9 kg ma túy Ketamine và hơn 14,7 kg ma túy MDMA mà Nậm đã chỉ đạo Thắng và Ánh vận chuyển cho người mua.

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định, đây là lần đầu tiên các tiếp viên này được phân công chung hành trình bay và vận chuyển 60 kg hàng hóa gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng... từ Pháp về Việt Nam cho Nậm, hưởng tiền công 6,5 EUR/1 kg (khoảng 169.000 đồng). Các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với Nậm, Thắng và các đối tượng đã bị bắt trong vụ án, nên không có căn cứ xử lý về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Các bị cáo trốn truy nã còn lại gồm Nguyễn Thế Trân, Nguyễn Xuân Hiếu Trương Thiên Ân đều bị truy tố một trong các tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

SONG MAI