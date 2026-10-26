Tuyên truyền ứng xử văn hóa lên sân khấu học đường

Sáng 26-10, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với Trường THCS Phan Chu Trinh (phường Phú Mỹ, TPHCM) tổ chức chương trình tuyên truyền về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo hình thức sân khấu hóa.

Chương trình nhằm tuyên truyền cách ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực học đường và giữ gìn môi trường dành cho lứa tuổi học sinh. Chương trình được thiết kế theo hình thức trình bày tiểu phẩm kết hợp giao lưu hỏi – đáp giữa học sinh với khách mời, giúp học sinh nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Các diễn viên và đại biểu khách mời tham dự chương trình

Hoạt động do Đội Tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM trực tiếp dàn dựng, biểu diễn, với sự tham gia của cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Điểm nhấn là tiểu phẩm “Chuyện không của riêng ai”, kịch bản Bi Phương, âm nhạc Vũ Thế Hào, do Nhóm kịch Tử Tế biểu diễn. Qua các tình huống gần gũi, tiểu phẩm chuyển tải nội dung về ứng xử văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng chống bạo lực học đường.

Sau phần diễn, các em học sinh được giao lưu, trả lời câu hỏi về kiến thức pháp luật, nếp sống văn minh đô thị. Nội dung là những hoạt động thường ngày như: bỏ rác đúng nơi quy định, văn hóa tham gia giao thông, ứng xử trên mạng xã hội. Ban tổ chức trao quà khích lệ những học sinh có câu trả lời xuất sắc.

Xen kẽ chương trình là các tiết mục ca múa “Xin chào Thành phố”, “Để cho Thành phố đẹp hơn”, “Hello Hồ Chí Minh City” và biểu diễn ảo thuật của nghệ sĩ Minh Vũ.

NGUYỄN NAM