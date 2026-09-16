Trường học ra quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng

Năm học 2026-2027, 100% trường học tại TPHCM phải ban hành quy tắc ứng xử trên môi trường số. Hiện, nhiều trường đã yêu cầu cán bộ, giáo viên không lạm dụng mạng xã hội trong giờ làm việc, không đăng tải, chia sẻ hình ảnh thông tin cá nhân của học sinh khi chưa được phép…

Sở GD-ĐT TPHCM đã có yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Trong đó chú trọng ứng xử văn minh, lịch sự, có trách nhiệm khi tham gia môi trường số và mạng xã hội. Tôn trọng quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ trẻ em và quyền sở hữu trí tuệ…

Sở GD-ĐT đồng thời yêu cầu nhà trường thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra và kịp thời xử lý hoặc phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền những hành vi, nội dung vi phạm trên môi trường số. Chủ động xây dựng, chia sẻ và lan tỏa các nội dung giáo dục, nhân văn, tích cực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và văn hóa.

Trường học tại TPHCM thực hiện quy tắc ứng xử trên môi trường số

Theo bà Đinh Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé, phường Bình Lợi Trung, trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh chủ trương chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số trong trường học là cấp bách và hết sức cần thiết.

Bà Ân cho biết, đầu năm học 2026-2027, nhà trường đã tổ chức quán triệt về xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Đây là nội dung mới, lần đầu tiên được nhà trường xây dựng thành bộ quy tắc ứng xử đối với từng bộ phận, thành viên trong trường, tạo thêm hành lang pháp lý vững chắc để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tích cực, bảo vệ học sinh, giáo viên trên cả môi trường thực lẫn môi trường ảo.

Ông Trần Trọng Khiêm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Phường Tân Sơn Nhì thông tin, bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số được nhà trường ban hành quy định chi tiết đối với từng thành viên của trường, gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh. Trong đó quy định cán bộ quản lý quy định không phát ngôn, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin nội bộ, thông tin nhạy cảm của nhà trường trên không gian mạng.

Quy định giáo viên sử dụng môi trường số phục vụ giảng dạy, giáo dục học sinh; không lạm dụng mạng xã hội trong giờ làm việc. Giao tiếp với phụ huynh, học sinh trên môi trường số chuẩn mực, sư phạm, tôn trọng, trách nhiệm. Không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân của học sinh khi chưa được phép. Không chia sẻ thông tin liên quan đến nhà trường khi chưa được phép...

Với học sinh, quy định sử dụng internet, mạng xã hội và các nền tảng học tập trực tuyến để học tập, rèn luyện, giải trí lành mạnh. Không đăng hình ảnh đánh nhau, gây rối trật tự, bạo lực học đường. Không bình luận, sử dụng từ ngữ khiêu khích, xúc phạm, chửi thề, không tham gia bắt nạt, bạo lực trên không gian mạng. Biết bảo vệ thông tin cá nhân; không cung cấp tài khoản, mật khẩu cho người khác. Khi phát hiện nội dung xấu hoặc bạn bè vi phạm quy tắc, phải báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm, thầy cô hoặc người lớn…

“Hiện nay, đã có một bộ phận lớn học sinh tiểu học sử dụng mạng xã hội. Khi ban hành thành quy tắc ứng xử văn hóa, nhà trường có cơ sở mạnh mẽ hơn trong đề nghị phụ huynh phối hợp cùng nhà trường giáo dục học sinh sử dụng mạng xã hội, internet”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Theo bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số vừa được Trường THPT Cần Thạnh ban hành, nhà trường khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh của trường sử dụng họ tên thật khi tham gia mạng xã hội. Không tự ý đăng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác; cân nhắc kỹ trước khi công khai dữ liệu; Sử dụng ngôn từ, hình ảnh đúng mực; không xúc phạm, công kích, bôi nhọ, nói xấu, kích động bạo lực, gây thù hận hoặc phân biệt giới, vùng miền, dân tộc, tôn giáo, văn hóa.

YẾN HOA