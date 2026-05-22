Xây dựng văn hóa ứng xử tích cực trên không gian mạng

Sáng 22-5, tại TPHCM, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; công bố sáng kiến “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng”; đồng thời ra mắt Cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số và quảng cáo trực tuyến Việt Nam.

Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử…

Về phía TPHCM có đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Theo Bộ VH-TT-DL, trong bối cảnh môi trường số phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những cơ hội kết nối, sáng tạo và phát triển kinh tế số, cũng xuất hiện nhiều thách thức như tin giả, thông tin sai sự thật, nội dung độc hại, hành vi phản cảm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các tác động tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt đối với giới trẻ.

Trước thực tế đó, ngày 5-3-2026, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số kèm Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL, nhằm định hướng hành vi ứng xử của tổ chức, cá nhân theo các giá trị văn hóa, đạo đức và pháp luật; góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, tôn trọng bản sắc văn hóa Việt Nam, lan tỏa nội dung tích cực và sáng tạo.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, Bộ Quy tắc được ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm, tính minh bạch và sự phối hợp giữa các chủ thể trong xử lý vi phạm trên không gian mạng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phát biểu tại hội nghị

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bộ Quy tắc áp dụng cho 5 nhóm đối tượng gồm: cá nhân; mạng xã hội, nền tảng số; nhà cung cấp dịch vụ Internet; báo chí, truyền thông, quảng cáo, biểu diễn; cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác.

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số tập trung vào 4 nguyên tắc cốt lõi gồm: tuân thủ pháp luật; ứng xử văn minh; tôn trọng sự khác biệt; có trách nhiệm với nội dung chia sẻ. Đây được xem là nền tảng để xây dựng văn hóa ứng xử tích cực trên không gian mạng đối với cá nhân, cộng đồng sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và các nền tảng số.

Đối với cá nhân và người có ảnh hưởng (Influencer), Bộ Quy tắc yêu cầu đề cao trách nhiệm xã hội, lan tỏa nội dung tích cực, tôn trọng bản quyền, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; không lợi dụng niềm tin của công chúng để trục lợi; không cổ xúy các hành vi vi phạm pháp luật hoặc trái thuần phong mỹ tục.

Đối với các nền tảng số, cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các tổ chức liên quan, Bộ Quy tắc nhấn mạnh yêu cầu minh bạch trong hoạt động; chủ động kiểm soát, xử lý tin giả và thông tin xấu độc; tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là trẻ em; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, định hướng và xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trên môi trường số.

Điểm nhấn của hội nghị là công bố sáng kiến “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng”, với nhiều nhóm giải pháp như lan tỏa thông tin tích cực; ngăn chặn tin giả, nội dung xấu độc; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng môi trường quảng cáo minh bạch, lành mạnh; tăng cường kiểm soát nội dung quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật trên môi trường mạng; đồng thời khuyến khích tôn vinh các sản phẩm nội dung số có giá trị tích cực đối với cộng đồng và xã hội.

Dịp này, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng chính thức ra mắt Cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số và quảng cáo trực tuyến Việt Nam. Cổng thông tin được kỳ vọng góp phần minh bạch hóa hoạt động của hệ sinh thái KOL/KOC, quảng cáo số và sáng tạo nội dung; đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng xây dựng môi trường truyền thông số chuyên nghiệp, an toàn và phát triển bền vững.

THIÊN BÌNH